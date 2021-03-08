新一季韓劇在踏入二月中下旬，大部份重頭劇都悉數上映。當中，率先在二月第一周已上映的科幻劇《L.U.C.A：物種起源》( L.U.C.A： The Beginning，下稱LUCA）可謂先拔頭籌，香港觀眾可於黃Viu觀看。此科幻劇以講述新命起源及「超級人類」成為最大賣點，正如我前篇介紹本月重頭韓劇一文所言，劇集故事取材自達爾文的「物種起源」，講述生命的開端，就是說所有生命體起源的生命種子名為「LUCA」（Last Universal Common Ancestor）；即萬物起源的最勁且未分裂過的原始細胞！

異能人追尋身世

曾演《黑騎士》的金來沅飾演的男主角池伍，是由最強細胞組成的「人類」，角色設定是這位每次發揮着超人力量（基本上池伍的絕活就是放電，電力驚人）的異能人，由於產生高溫電流，高熱會讓他身體較弱的細胞燃燒掉，甚至連記憶的細胞也被燒掉，因此，他每次「發功」後就會失憶，完全忘記之前發生過的人事物，好似reboot機咁，連save file都冇埋，但OS還在，因此池伍還依稀記得某些重要事情。當然，如果次次都忘記由零開始，仲邊有戲做。

上篇稿我寫「池伍一出生就被人拋棄」（小嬰兒由高空掉落個洞，場面配合出色CG，首集的亮點之一），我先認錯！因為當時只看過頭兩集，未估到劇情推進，當時我以為被拋下的嬰兒就是男主角，但看到第七集時，我突然靈光一閃，發覺事有蹺蹊，回頭重煲第一集，發覺第一幕小嬰兒被拋下時，拋棄嬰兒的人的背影好熟悉，睇埋身形及所穿着的vans鞋，我認定是女主角李多熙，這次她飾演警察具凜，與失去記憶的池伍互相扶持，在第七集更進一步成為情侶並發生關係兼珠胎暗結，因而我有理由相信，第一集開場拋棄嬰兒的一幕，實情是……自己睇，唔再劇透太多了。

主軸似洛．比桑《LUCY》

其實《LUCA》的主軸，相信有看過名導洛．比桑（Luc Besson）當年找「黑寡婦」Scarlet Johansson擔正的《LUCY》（超能煞姬）的話，也會發覺甚有雷同之處，《LUCY》入面「黑寡婦」服下改造細胞的特效藥死唔去，因而細胞分裂成前所未有的強種人，腦開發近100%，到片尾殺人已不費吹灰之力。雖然《LUCA》裏主角池伍未有如《LUCY》般威力無窮，但他因為擁有電鰻的細胞，因而天生可以發出高壓電流，直情就是X-Men入面的電王一樣。而不斷搜捕池伍的前特種部隊軍人李孫（金盛吳飾），就因為交手期間遭池伍抓住其右手放電，整條手臂被電擊燒焦，就此廢掉。

男主角的前設是相當吸引的，加上是科幻劇種，入面出現不少精采CG場面，而且《LUCA》沒有其他支線，基本上由第一集開始，一直都在圍繞着男主角池伍不斷地尋找他的身世，以及女主角具凜跟他糾纏不清的關係為戲軌，一條主線下來，有好亦有壞。好處是大家可以集中看劇情推進，壞處是因為少了支節的潤澤，第一、二集的確出現不少「捱住睇」的情況，算是令人失望。另外，當中有不少「投放」催淚彈情節，個人覺得有點夾硬要女主角嚎哭，但劇情推進卻不到位，因此黑人問號都出現過不少次數。

男女主角演技出色

幸好，《LUCA》男女主角的演技都相當出色，男主角金來沅這次飾演的池伍，角色設定是與人類有異，表情極少，且其展現超人能力的場面都全靠CG，他只單靠面部表情來演戲，絕對不是容易處理，少一點功力都會隨時反高潮。金來沅演得的確上佳，特別是第六集，池伍被創造他出來的瘋狂博士捉回去繼續臨床實驗，加強電流刺激下複製細胞，那幾場戲金來沅只是被綁在床上演戲，主要動作就是被電擊到「典下典下」，但他那絕望而又痛恨的眼神表演得相當出色，睇到我都心酸埋，也產生那種「正常人比異種人更加殘忍更加沒有良心」的感覺，那場金來沅絕望地說出：「請救救我吧」的內心戲，實在相當震撼。直至之後死唔去時他狠狠地望着博士說：「我會殺光你們」，實在大快人心，痛快！金來沅不愧為《黑騎士》，演技真係有番咁上下，唔講得笑。

首次擔正女一的李多熙這次演出可是扭盡六壬，無論是感情戲抑或是飾演那倔強、鍥而不捨地追尋殺害父母的兇手的那種執着，都演得入木三分，相當出色。最難得是片中她的動作戲之多冠絕此劇（因為男主角池伍動作戲不須要打得激烈，他一出電擊就贏晒）所有對手，不單跟多個壯男對打，還有被對手「掟來掟去」，第七集一幕撞爆玻璃，令我想起成龍當年最愛「糟質」女主角的情節，真陰功。作為她第一次擔正女一，真心講交足功課有餘，感情戲也演得恰好，反而是曾拍過《Voice》的導演金弘善安排場面不夠好，對女主角的心路歷程推進有缺失，浪費了多場她的嚎哭情節，實在想不到金導竟會失手。另外，難得李多熙身段相當高佻，拍埋去男一金多洙，亦相當合襯，CP感相當高，唯一瑕疵是她面相「太膠」。我總是不明白，許多韓國女星本身都生得很標致，何解還要去後天加工？像李多熙就很可惜，已夠靚女，家陣整到過晒籠，暴殄天物。

劇情進入直路

此片其他角色如創造池伍的瘋博士柳重權（安內相飾），也演得很好，特別他對池伍的執着，對這個「作品」的癡迷着實演繹得令人不寒而慄，交足戲。而相反大奸角，為抓捕池伍而無所不用其極的金盛吳，他飾演的軍人李孫就相當失色，不過這也不能怪他，劇本描寫他的愚忠實在相當反人類智慧，真心其人物設定蠢過隻豬，看到他無理由地一直死纏爛打，相當無聊也白癡，睇到我媽媽聲，這角色寫得不好，也令金盛吳的表現走下坡。執筆時此劇只播到一半，希望這個還未「攞飯盒」的角色會有所轉變吧，畢竟金盛吳在《三流之路》飾演的「賣香腸」MMA師父演得很出色的。

《LUCA》劇情在第八集後開始逆轉，變得更加緊湊，男主角為保護家人超越人類極限，追尋其出生過程也是此劇推進的重點——那就是尋找最強人類，萬物之始的細胞如何存在？課題之大實在吸引，不過我有點不祥之感，希望唔好爛尾。顯然，我覺得機會幾高。

撰文：LY

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