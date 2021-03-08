你有鼻鼾聲的問題嗎？有否經常被家人投訴你嘈吵的鼻鼾聲影響他們睡覺呢？如果你常有嚴重鼻鼾、睡夢中驚醒、日間疲倦、渴睡等問題，便要注意是否患上睡眠窒息症。

睡眠窒息症分為3類 多為阻塞性

睡眠窒息症大致分為3大類，分別是阻塞性、中樞性和混合性。大部份患者屬於阻塞性一類，很多時因肥胖令多餘脂肪積聚於上呼吸道，空氣無法通過而形成窒息。但即使是體型纖瘦的人士也有機會患上阻塞性睡眠窒息症，例如下顎後縮或下顎過小、舌頭肥大、扁桃腺較大等的先天因素，導致呼吸道空間變得狹窄而造成窒息。另外，年紀漸長亦會因軟組織和肌肉鬆弛增而易出現氣道阻塞情況，增加患上睡眠窒息的風險。

而中樞性睡眠窒息症比較少見，其成因是腦部中樞系統未能發出指令訊號控制呼吸，有機會因某些藥物、中風等引致；混合性睡眠窒息症的人士則同時患有阻塞性及中樞性睡眠窒息症。

我們上呼吸道的肌肉及軟組織會於睡眠時放鬆，加上呼吸道環境因素導致空間收窄，空氣經過時產生震動而形成鼻鼾聲。如果阻塞的情況越嚴重，鼻鼾聲一般會越大聲。當呼吸道被完全阻塞時，便會形成窒息。鼻鼾是睡眠窒息症其中一個病徵，不過打鼻鼾不等於患上睡眠窒息症。

睡眠窒息症影響精神 長期缺氧影響健康

睡眠窒息症患者睡覺時會因窒息而經常驚醒，無法進入熟睡狀態引致日間疲倦，工作時無法集中精神，甚至會在駕車或操作機器時打瞌睡，容易發生意外傷亡。患者又會因睡眠時長期缺氧，影響心肺功能而增加患上高血壓、心臟病及中風等的機會，嚴重者甚至有機會在睡夢中猝死。患者除了自己的睡眠質素長期受到影響外，嘈吵的鼻鼾聲更會影響家人睡覺，為家人帶來困擾。

如你或枕邊人長期受鼻鼾聲困擾，又有經常日間疲倦、渴睡、無法集中精神等等的問題，建議盡快尋求醫生評估風險因素，甚至要安排睡眠測試分析睡眠，以診斷是否患有睡眠窒息症及其相應的治療方法。

撰文：邱家妍醫生（香港口腔頜面外科學會）

編輯：鄒仲安

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