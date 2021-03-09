一名34歲菲律賓馬尼拉女子，離鄉別井到新加坡擔任女傭，一月頭抵達新加坡並接受14天隔離，1 月15日開始出現不適，包括咳嗽、容易疲倦和便秘。雖然服藥後便秘情況有所改善，但數日後出現手痛、背痛等症狀，更患上尿道炎，直至上月確診患上肺癆、腎臟和肺部嚴重衰竭。驗血報告顯示該女傭感染沙門氏菌，細菌擴散至肺部、肝臟和腎臟，血壓低亦導致心臟問題，須緊急送往深切治療部留醫，現時情況穩定。
細菌積聚可引致血管瘤死亡
感染及傳染病科專科醫生林緯遜指沙門氏菌主要經由進食受污染食物或飲用受污染食水而感染，常見於食用動物例如家禽、豬、牛、鳥類、龜等動物，林緯遜醫生指如食用未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生的蛋及蛋製食品會容易引致食物中毒，「症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒，如免疫系統正常人士即使不服藥也會痊癒。但免疫力弱人士，細菌可能會入血或入侵身體器官，如本身有血管或心臟毛病的人士，沙門氏菌會積聚在有問題的血管上，形成血管瘤，一旦爆破有機會死亡。」
沙門氏菌擴散可引致各種病症
沙門氏菌有上千種，林緯遜醫生說：「細菌可擴散至身體不同的部位，如擴散至關節，有機會覺得手痛、背痛，如擴散至腎臟，可能會導致尿道炎，上腦會致腦膜炎。」林緯遜醫生補充肺癆與沙門氏菌沒有直接關係，「如沙門氏菌擴散至肺部，可能會引致肺炎，但肺癆是由肺結核導致的，很少情況會因沙門氏菌導致肺癆。」林緯遜醫生透露傷寒和副傷寒都是因感染沙門氏菌而引起的，感染傷寒症狀包括持續發燒、頭痛、疲倦、食慾不振和便秘或肚瀉，部份病者或會有脾臟及肝臟發大，胸口出現玫瑰紅色斑點的情況；而副傷寒的症狀與傷寒相似，不過病情通常較輕微。
徹底煮熟食物最重要
因感染沙門氏菌可引致嚴重病症，林緯遜醫生指要避免感染除了要有良好個人衞生習慣外，也要保持食物衞生，而免疫系統受損人士要注意，「緊記徹底煮熟食物，用不同廚具分開處理生熟的食物。」
記者：馮思穎
編輯：鄒仲安
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