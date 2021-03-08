香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自香港拯救貓狗協會的波波。

名字：波波

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：2歲

絕育狀態：已絕育

其他事項：細身唐狗，性格斯文文靜，適合新身飼養。

被拯救前在下白泥一帶山邊流浪。被附近釣魚場客人的燒烤香味吸引來到覓食，一次被其他流浪狗咬破皮膚，傷口嚴重潰爛，並有蒼蠅蟲，做完手術並休養約三個月後，義工發現波波不但聰明乖巧，而且身懷絕技。每逢義工分派小吃時，牠都會聰穎地緊隨左右，而且每次都是第一個坐下來，如將零食拋起，波波都能百發百中地接到。如此乖巧聰敏的女孩，希望能夠盡快尋得愛牠一生的家人。

香港拯救貓狗協會資訊

慈善牌照號碼：91/14493

豁免牌照號碼：ORG-00041

官方網站：https://hkscda.com/

注意事項：在網上提交申請後，兩星期內會收到香港拯救貓狗協會的通知。如沒有收到聯絡，即表示已經落選，香港拯救貓狗協會將不另作任何通知。一般領養程序需時10天完成：

1. 申請領養

2. 發送家居相片

3. 相約與貓狗見面

4. 跟義工相約家訪

5. 接走貓狗並簽署領養書

6. 定期更新近況

以上資料的最後更新日期為2021年3月4日，詳細領養資訊可瀏覽香港拯救貓狗協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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