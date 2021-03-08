所有的動物都會不自覺地遵守着兩大原則，以便學習如何調節自己的行為模式去配合生存環境。若主人能夠了解動物的學習原則，適當地給予獎勵，對訓練狗狗很受用。

1. The Law of Effect

Law of Effect的定義本身也就是它最直接的解釋，非常淺白易懂的。

如果一個行為會帶來美好的結果，那動物便會增加進行這個行為的頻率；如果一個行為會帶來不好的結果，那動物便會減少進行這個行為的頻率。

舉例說：小狗聽到Sit然後坐下，接着主人會給牠非常美味的食物，小狗便會增加坐下這個行為。相反，如果小狗坐下，主人便會打牠，牠便會減少坐下這個行為。

你應該已經學懂Law of Effect了。

2. The Matching Law

Matching Law其實也是很簡單的東西，用常理絕對能夠理解。以下是它的定義：

動物會在不同的行為之間作出選擇，配搭出能夠令利益最大化的組合。簡單來說，就是動物會在不同行為之間作出選擇，令自己的利潤最大化。

舉例說：有人按門鈴，假設小狗可以有這 4 種選擇：吠叫、安靜、坐下、走來走去。假如主人在狗狗安靜和坐下時作出獎勵，他們漸漸便會發現安靜和坐下能令牠們得到最多的利益，牠們便會慢慢做出更多，甚至只做這一種行為配搭。

人類以為自己善於計算，其實動物對於行為所帶來的後果絕對比人類敏感得多，而且牠們很快便會捕捉到你的模式，甚至自行歸納出一個模式出來。

以上兩大學習的原則，是基礎中的基礎。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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