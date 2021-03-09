《今日開呢啲》搶先實測超迷你運動相機Insta360 Go 2，其畫質和功能都比上代升級，更改善了不少缺點。相信大家去郊遊旅行都希望輕裝上陣，享受靚景。到底這部只有拇指大細、連屏幕都沒有的運動相機是否值得購買？

2K錄影畫質大提升 色彩光暗控制好

Insta360 Go 2的升級幅度極大，先講最重要的使用體驗和畫質。上代的Go每次最多只可以拍攝60秒影片，無論是拍攝自己講話或景色，也有很大機會突然中止、錯過某些鏡頭。Go 2則最長可拍攝15分鐘，拍攝的自由度更大，Go 2本身用途都不是長時間拍攝，所以非常夠用。

Go 2最高支援2K（1440P）影片，與上代一致，但位元率由40Mbps提高至80Mbps。Go 2的畫質明顯比上代好得多，不過體積始終較小，Go 2影片的中心畫質不錯，但四周的畫質會有明顯劣化，拍攝時最好將主體放在正中。

Go 2在高反差環境下也控制得不錯，強光之下記者的白色口罩也不會過度曝光，而且Go 2的色彩表現也較討好。

畫質不及電話 機動性取勝

單論錄影畫質，目前的電話已支援4K，甚至8K錄影，Go 2的畫質的確稍遜。不過Go 2的體積比電話更細，機動性和取景自由度就有優勢。此外，若果用於運動錄影，撞壞Go 2也沒有撞壞電話那麼貴。

自動水平校正 防震表現好

親身試用一段時間後，建議大家盡量用Pro Mode拍攝，影片的防震表現會更加好。另外這個模式也有水平校正功能，就算360度旋轉機身，也會自動校正影片的水平，拍攝時就毋須擔心擺位。不過記者發現，如果用俯拍再轉正常水平角度時，影片就會上下顛倒，未知其後更新能否修正。

此外，其實拍攝時毋須太在意拍攝的視覺，因為連接App後可隨意更改，就算拍了線性視覺，都可以再選擇超廣角輸出影片。

加入保護鏡設計 裸機4米防水

Insta360 Go 2的本體比上代大一點，改用磨砂塑膠外殼，沒有了第一代的玩具感。Go 2加入可換保護鏡設計，可直接扭動拆下，之後戶外使用時不用太擔心刮傷鏡頭。Go 2本體支援4米防水，但充電盒就不防水，記得擦乾才放回充電盒。

充電盒自帶腳架 兼具遙控功能

上代的充電盒的蓋很容易就遺失，而且沒有任何功能。Go 2就改成翻蓋設計，也有螢幕顯示拍攝設定，還加入了簡單的腳架。最正的是充電盒可當作遙控器使用，可無線控制拍攝，很方便。

實測過後，記者認為Insta360 Go 2較適合本身沒有拍攝器材的人購買，主要的優勢是體積極細、使用簡單和畫質不俗。當然，如果你需要一部簡單的運動相機也不妨考慮。

不過Insta360 Go 2的受體積所限，功能會較一般運動相機少，例如沒有取景屏幕和不能外接收音咪。若果你本身已經有運動相機或者已習慣使用電話攝影錄影，其實可以省下這筆錢了。

Insta360 Go 2

超主觀評分：7/10

記者：梁志穎

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！