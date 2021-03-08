明明已經在睡前跟主子玩耍完，怎麼還是通宵喵喵叫擾人清夢？明明已經買了好幾塊貓抓板，怎麼還是把我的沙發抓得支離破碎？明明只是在家中走動而已，怎麼又突然衝過來咬我一口？明明是主子最喜歡的罐罐，怎麼總要在我大手入貨後轉換口味？
主子不是故意要跟你作對，只是你不了解牠想說的話而已。別以為大聲訓斥呼喝就可以解決問題，誤信坊間噴水、彈耳朵等方法更隨時會有反效果。究竟怎樣給貓咪放電可以達到最佳效果？波浪形和貓窩形貓抓板對貓體工學來說又有甚麼差別？突如其來的咬人問題可以怎樣找到原因？想更深入了解貓咪的行為習性，與家中主子過更融洽的幸福生活，就不要錯過【貓行為講座】動物蘋台網上FAN享會了。
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記者：黃藹婷
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