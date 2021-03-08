今集《旅遊噏乜GO》請來兩位酒店達人，「酒店宅男」版主阿迪哥和「有啖好食」版主阿俊，跟我們分享酒店會籍儲分升級攻略，及酒店Staycation服務設施大比拼。

阿迪哥：跑終身會籍為養老

阿迪哥鑽研酒店會籍超過十年，說他玩得刁鑽，但他說不敢當：「其實我不算是玩得太刁鑽，只是集中鑽研其中一兩個酒店會籍，例如希爾頓的diamond，現在主攻萬豪的終身白金會籍，擁有了終身會籍的話，之後就不用再跑數。」要成為萬豪白金卡終生會員，須累積600個有效房晚，獲10年白金會籍或更高級別，投資的時間和金錢絶不惹少。阿迪哥指出，他追求終身會籍的目的是為了養老：「我有一個夢想，將來退休的時候，可以到泰國住三個月，馬來西亞住三個月，峇里島又住三個月。入住一些比較低階的酒店，但會籍可以擁有進入行政酒廊的權利，基本上已經能照顧我一日三餐。所以我覺得，終身會籍可能對我將來的生活有幫助的，所以在目前的階段我覺得值得去投資。」他現在離萬豪的終身白金會籍只欠維持現有會籍級別四年的時間，和約300晚有效房晚。

阿俊：成為會員為記錄喜好，擁更好服務

聽到阿迪哥已接近能擁有終身會籍的級數，阿俊跟我對望了一下，然後說道：「跟我完全是雲泥之別，我最多只能算是擁有會籍，但從來沒有刻意去追求，得到的分數及會員級數，連換領住宿也不夠。」阿俊除了信用卡贈送了某些酒店會籍，他會登記為酒店會員的原因是，成為了會員的話，喜好會被記錄在酒店系統內，例如高樓層、禁煙房、枕頭的軟硬度等。阿俊說：「試過在某酒店，曾要求提供空氣清新機，之後再入住這個集團的酒店，就算不特別提出，入到房間，便會發現已預備好空氣清新機，這對我來說是一個頗窩心的經歷。」

酒店會籍儲分升級 說難不難說易不易

阿迪哥繼而分享酒店會籍儲分升級的基礎，他以萬豪白金會籍為例，要成為白金會員，每年需要入住50晚有效房晚。但單是上年，他已入住超過100晚有效房晚，言則差不多三分一的日子都住進萬豪其下的酒店了嗎？阿迪哥解說：「因為疫情關係，酒店送了38晚有效房晚加到會籍內，用以計算會籍級別要求的晚數。加上有雙倍晚數優惠活動，即入住兩晚便計算住四晚有效房晚，所以只要實際入住一半要求的晚數便足夠。疫情下雖然滯留香港，但會籍儲分升級反而更容易了。」阿迪哥強調，有很多專頁粉絲跑酒店會籍，可說是青出於藍：「很多專頁粉絲告訴我，他們每個月大概只得兩至三晚在家過夜，那兩至三晚是為了回家喝湯。基本上酒店才是他們的家，真的很誇張。」

透過積分優惠 至抵價換領豪華度假村住宿

說到利用會員積分去換領最貴的酒店住宿，阿迪哥從褲袋拿出了他的筆記：「這是我的貓紙！蘇梅的Conrad屬於Hilton Group，我曾以30,000分換領蘇梅Conrad Koh Samui海洋泳池別墅一晚住宿。試想像香港的Conrad也要70,000分才能換領到一晚住宿，可說是我換領過最強的優惠。」明白大家用分數很難去想像實際價值，阿迪哥指出不少外國博客，會綜合不同的因素如支付購買積分的費用、入住支出而獲得的積分成本，及從兌換積分中可以獲得的總體價值，為不同的酒店積分計算其實際價值。例如，Hilton Honors 1,000分的估值，等於約50港元；Marriott Bonvoy的1,000分等於約60港元；而World of Hyatt Loyalty Program的1,000分，就等於約130港元。阿迪哥說：「對於我們儲酒店積分，或飛行里數的人來說，積分便是金錢。我們心裏有數，知道自己應該用積分，還是用金錢去住這間酒店。」

他說到最難忘是在萬豪集團和SPG剛合併的時候，以60,000積分換領了一晚杜拜沙漠酒店Al Maha的住宿，獨立的度假屋和獨立的私人泳池，還有包三餐菜單任叫。他說：「估計平日一晚價錢，大概是8,000到10,000港元左右，而60,000萬豪積分的價值成本，大約是3,600港元。我年輕的時候其實是背包客，住青年旅社、賓館、民宿等等。長大後對於旅遊的要求不同了，開始享受住酒店這種事，繼而慢慢去研究他們的酒店會員制度。可以透過累積積分，在我預算及能力範圍之內，享受一些非常昂貴的酒店，這便是我加入會員計劃的最大原因。」

住酒店也愛酒店 紀念品房咭也不放過

接着跟兩位討論了他們住酒店的心態和習慣，阿俊指他是在三年前接觸宅度假（Staycation）這個概念，之後便「跌進了一個深淵」，他說：「我未至於誇張得當酒店是家，但學懂去欣賞不同酒店的裝潢、歷史和不同年代的演化，還有品牌背後的故事。我還察覺得到不同酒店品牌，款待客人的哲學理念，以至他們訓練出來的員工，服務風格都很不同，覺得這樣東西很有趣。」而他最喜愛文華這個品牌，基本上每到任何一個國家地區，如果有文華的話都入住文華，還必會入手文華酒店的紀念品。阿俊說：「文華的標誌是一把扇，到世界各地的文華，我都會購買他們的扇子，有時熱水瓶也不會放過，我的家就像文華博物館。」

而穿着泰國四季酒店網球衫來訪問的阿迪哥，便主要收集酒店品牌的衣服，他說：「通常都是度假村才有出售，就算只得員工制服我也不會放過，會要求酒店職員出售一件給我。我大部份時間都會穿上酒店的衣服，其餘的便是航空公司的衣服，夏天可以穿而且在街上不會撞衫，我在杜拜Bulgari買入的衣服，到現在我也不捨得穿着。」

宅在香港酒店達人悶了嗎？

不能外遊，酒店達人們都只好宅在香港Staycation，對於要累積有效晚數來維持會籍級別的阿迪哥來說，他說是一種負擔：「阿俊比較好一點，他會去體驗不同的高級酒店，但我因為要儲積分，某程度像是「畀家用」。不能每一次都豪住Ritz-Carlton或St Regis，以計算成本為前提，會選擇入住同集團中，便宜一點的Courtyard或是Renaissance，基本上是超悶的。但另一邊廂，酒店職員便好像變成了朋友。」

會跟太太到處體驗不同酒店的阿俊則表示，被困香港，相對上比鄰近地區如新加坡、馬來西亞等幸運，他說：「疫情下香港很多不同的酒店都各出奇謀，加上有很多附加項目以吸引客人。四季酒店有米芝蓮星級廚師烹飪課程；半島酒店會帶客人參觀直升機坪，由直升機坪俯瞰香港景色；Rosewood曾與Maserati合作，免費借出百多萬的跑車駕駛3小時的住宿優惠，真的很佩服酒店的團隊能創出這這些構思。」

要這樣享受酒店 每月開支要多少呢

兩位達人都表示每個月花費在酒店的開支，約一個月4,000至5,000港元，同時也認同這個開支是值得的。阿俊說：「如果每個月4,000港元左右，一年也是40,000港元。兩夫妻去一趟旅行，40,000港元是不足夠的。如果每年攤開大概有12至13日，可以住進本地酒店，體驗一下酒店不同的風土人情，是很不錯的體驗。」阿迪哥說：「對我來說沒有值得不值得，因為對我來說住，酒店已經是我生活費的一部份了。」

記者：鄭汝翹

攝影：伍慶泉、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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