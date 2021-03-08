不要以為眼紅、眼皮腫只是小事，其實有可能是甲狀腺上眼，延遲治療有機會導致青光眼，甚至喪失視力。何謂甲狀腺上眼？眼科專科醫生湯文傑話你知。

甲狀腺上眼為免疫系統疾病 有機會伴隨甲亢高症狀

甲狀腺上眼是一個自身免疫系統的疾病，病人可能會有甲亢（甲狀腺機能亢進）的症狀如：心悸、手震、難以入睡、脾氣暴躁、怕熱等症狀，眼睛症狀除了有眼紅、眼皮朣及眼凸之外，更嚴重可能有重影的情況，因急性紅眼通常維持少於3星期，所以如多於3星期就要留意。雖然甲狀腺上眼患者有機會有甲狀腺機能亢進的症狀，但湯文傑醫生指兩者並沒有直接關係，「有九成甲亢高患者會伴隨甲狀腺上眼的情況。簡單來說有一成的人有機會甲狀腺上眼，但卻沒有甲亢高的情況，所以兩者未必有直接關係。」湯文傑醫生亦補充，雖然免疫系統出現問題並沒有特定原因，但男士、吸煙人士及甲亢（甲狀腺功能亢進症）人士是高危一族，要特別留意。

可導致青光眼 最嚴重會喪失視力

甲狀腺上眼主要由臨床判斷，因為抗體會攻擊甲狀腺或攻擊眼球的肌肉，導致眼凸情況，所以會根據臨床判斷的結果做更詳細的檢查，例如磁力共震，查看眼球肌肉有否腫脹。 甲狀腺上眼分不同程度，輕度、中度或嚴重，湯文傑醫生指說：「最嚴重情況有機會令角膜受損，眼壓高導致青光眼，甚至有機會壓住神經線，導致喪失視力。」

消炎藥水及類固醇有助治療

湯文傑醫生指診斷後會根據不同的嚴重程度決定治療方法，「如是輕度狀況，可透過消炎藥水甚至冰敷眼皮達至舒緩情況。但如是中度至嚴重情況，即代表有併發症，例如：青光眼、角膜潰瘍及視神經壓迫，有機會要透過靜脈注射類固醇去消炎，甚至要用生物製劑及免疫抑制劑來。一般發炎情況會維持6至18個月，之後病情漸趨穩定，所以希望在發炎期間用藥物控制病情。」

記者：馮思穎

攝影：周志孟

編輯：鄒仲安

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