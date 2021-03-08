造成火車延誤的原因有千百種，但你有聽過讓火車延誤長達2個多小時的，竟然是小小一隻貓咪？近日，在英國倫敦尤斯頓（Euston）車站，驚傳有一隻虎斑貓於晚間趴在行駛中的火車車廂上，怎麼趕也趕不走，所幸後來在站方人員的努力下，巧妙運用「道具」輔助，這才讓貓咪毫髮無傷地離開。

據英國《衛報》報道，這隻膽大包天的虎斑貓，是在當地時間2日晚上9時左右，被乘客發現牠趴在將於半小時後開出的火車車頂，這名乘客隨即通報站務人員，火車也因此延遲開車。怎料無論站務人員怎麼驅趕，貓咪還是安安穩穩地趴在車頂不願離開，眼見車頂周圍佈滿將近2萬5千伏特電壓的高壓電線，站務人員不死心，和貓咪僵持了近兩小時，最後終於靠一個「垃圾箱」，讓貓咪當作跳台，使牠能順利跳下車頂，這才化解了危機。

事後，站方表示貓貓毫髮無傷地跳下車，而被牠「霸佔」不走的列車時速高達200公里，無法確認牠是否一路搭火車來到尤斯頓車站月台，不過值得慶幸的是：「好奇心並沒有殺死這隻貓！也很高興避免讓牠耗掉九條命中的其中一命。」

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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