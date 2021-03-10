近年市面不斷推出各款聲稱較健康的海鹽和岩鹽，鼓吹消費者代替傳統食鹽，但其實當中的微量元素份量很少，而鈉含量及其主要營養價值都與普通食鹽相似，所以長期過量攝取同樣會增加鈉質吸收，令患上高血壓、心臟病及腎結石風險提升。適逢3月8日至14日是世界食鹽關注周，不如了解一下減鹽的小技巧，實行低鈉飲食。

7成港人鈉攝入量超標 麵包屬第4大鈉來源

世界衞生組織建議每日鈉攝取量限制在2,000毫克內，相當於1茶匙鹽。而香港中文大學營養研究中心上月（2月）研究報告發現，77.2％香港人的鈉攝入量超出世衞建議，長期過量攝取鈉質會增加患高血壓、心血管疾病、中風和冠心病的風險，鹽和鹽醃食物亦會增加患胃癌的風險。

食物安全中心研究亦發現，本港成年人攝入鈉的主要食物類別頭三位是調味料、湯水、加工肉。除了以上常見的高鈉食品，我們在日常飲食中，容易不知不覺掉入高鈉飲食陷阱，當中早餐常食的麵包，既方便又飽肚，竟然也是第四大鈉來源。因為鹽能抑制酵母發酵，同時加強麵筋的強度和彈力，如果麵團沒有加鹽，會使得麵團非常黏手並容易過度發酵。營養師楊曉茵亦曾接受本報訪問，提醒一份掌心大小份量的叉燒，鈉含量已超過一日建議攝取的三分之一；大部份烏冬亦屬較高鈉麵類，每份低於200毫克鈉質的烏冬才是較好的選擇。

深綠色蔬菜水果高鉀 可排走體內多餘的鈉質

想減鹽，就要攝取豐富鉀質，鉀可以幫助排走體內多餘的鈉質，而高鉀食物指一份食物中鉀含量高於300毫克，深綠色蔬菜，水果（例如橙、香蕉、木瓜）都是高鉀食物，可以幫助降低血壓。建議每人每日應進食2個中型水果及1.5-2碗熟蔬菜，以攝取足夠的鉀質，不過注意慢性腎臟病患者未能有效代謝鉀質，應減少食用高鉀食物。

另外，減鹽最直接的方法就是烹調時減少用鹽或含鈉調味料的分量，建議每餐每人用不多於三分一茶匙的鹽。亦可以使用代鹽，即氯化鉀取代部份氯化鈉，一茶匙代鹽，鈉含量會比普通食鹽少近三分一。不過過量攝取仍會造成負擔，會引起如心律不正、胸口痛等情況。所以最好使用天然調味料取代鹽，例如薑、蔥、蒜頭、洋葱、咖喱粉、辣椒、胡椒粉、醋、酒和香草（如芫荽、迷迭香、紫蘇葉）等。

撰文：鄭詩詠

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