貓咪打架致家無寧日是不少多貓家庭的煩惱之一，貓奴每天都要提心吊膽恐防發生嚴重血案。《馴貓記 2》攝製團隊再次跟隨貓行為治療師Briganne Carter上門診症，幫助今集這對由青梅竹馬一夜間突變為世仇的貓咪重修舊好。

貓奴夫婦Kimmy和Annie家中共飼養了三隻貓咪，其中兩歲的金比和銀子在加入這個家庭約一年後，突然發生180度巨變。「牠們入屋的時間只是前後相差一兩天而已，本來相處得很好，經常會互相舔毛、追逐玩耍，向來都沒有甚麼大問題。有一天剛巧金比和銀子都要去看醫生，我們首先帶了金比去診所，然後才再帶銀子去做每天的治療，因為銀子當時患上了FIP（傳染性腹膜炎）。豈料把銀子帶回家後，銀子開始對金比非常仇視並開始追咬牠。」從此以後，基本上只要兩雄相遇，銀子就會像捕獵般追着金比，而金比每次亦只會被撲倒在地上狂叫。

情同手足至關係突變

此後，Kimmy和Annie只好把兩隻貓咪分隔於屋內的客廳和房間，再於早午晚各交換一次。他們形容情況就有如監獄中的「放風時間」，金比和銀子只有在特定的時間才能到空間較大的客廳跑跳。兩隻貓咪不止是失去了最親密的玩伴，Kimmy和Annie更生怕牠們最終會發生流血事件。「最近有一次我們外出，把銀子困在房間，而金比則外面閒晃，但是原來我們沒有把門關好。回到家裏看見整間屋都是金比的毛髮，是遍佈整間屋。」這個情況已足足維持了一年，讓Kimmy和Annie飽受困擾，更曾諮詢獸醫的意見，推斷指可能銀子之前身體比較虛弱，當時差不多已是治療的尾聲，身體情況好轉，於是才顯露出牠真正的性格。

生病後變得陌生

這次我們找來貓行為治療師Briganne Carter（擁有Certified Advanced Feline Training Professional及Certified Cat Behaviorist資格）上門觀察，卻發現銀子並非如兩位貓奴形容般是始作俑者。「當金比從房間裏走出來的時候，銀子其實處於放鬆狀態，然後金比卻想轉身逃跑。銀子其實並不是在嘗試攻擊，而是對於其他貓咪的恐懼感到興奮。那股恐懼刺激到銀子『我想去看看發生甚麼事』、『我想知道怎麼回事』，銀子只是想投入其中玩耍而已。」但是為甚麼金比會對銀子產生恐懼？這就要追溯至從獸醫診所回家的那個晚上了。「當銀子去了獸醫診所後，回來的時候氣味不同了，同時牠也是生病的狀態，病患會改變貓咪的氣味，所以牠的氣味完全改變了。當你帶牠回家，金比會覺得『我不認識這隻貓』、『這是怎麼回事』所以牠變得緊張起來。其實只是牠們不知道那是自己以前熟悉的貓咪，就是這麼簡單。」

臭襪訓練

Briganne建議可分三個階段以不同方式讓兩隻貓咪重新認識，亦即是須要把牠們當作從未見過對方。訓練的重點是要把牠們分隔的同時，亦要讓牠們逐步把對方的氣味與美好的回憶聯繫起來。首先是「臭襪訓練」，把沒有洗過的襪子套在手上撫摸貓咪的臉部。貓咪臉部的四周佈滿着令牠們愉悅的費洛蒙（pheromones），牠們喜愛用臉部去搓揉其他物件，正正因為此舉可以把自己的氣味留下。所以上述的方法可以收集貓咪的氣味，再對其他貓咪作出相同的動作時，便可以把牠們的氣味混合起來，同時讓牠們熟悉這股氣味。

隔門餵食

第二就是「隔門餵食」，把美味的食物放到門的兩邊，讓牠們習慣吃東西的時候同時嗅着對方的氣味。一個星期之後可以在餵食時把門打開，但須要在中間放置圍欄或者障礙物，使牠們不能觸碰但是能看到和嗅到對方，此舉可讓牠們把共處的時刻聯想為美好的事物，不會再只顧着打架。

相同空間餵食

最後就是「相同空間餵食」，如家中有多位家庭成員，每人各負責一隻貓咪並把牠們帶到相同的空間，並在那個空間各自給牠們食物、零食、陪牠玩耍。當牠們開始盯着對方或變得緊張時，就需要馬上分開牠們並再重新開始。永遠給牠們保持正面的感覺，當沒有任何負面的情緒時，貓咪們才會認定「我們是喜歡對方的」。

兩星期訓練大躍進

金比和銀子經過兩星期的訓練後，情況可以說是出現大躍進。雖然仍未能讓牠們自由地在屋內各個空間跑跳，但是可以在有零食的情況下於相同空間共處，Kimmy和Annie都希望牠們日後可以零距離接觸，即使不用零食也可以和平共處。如果你家主子也有任何行為問題，想免費諮詢貓咪行為治療師的專業意見，歡迎點擊以下連結報名參加《馴貓記》﹕http://bit.ly/3eHJ2m5。

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記者：黃藹婷

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