香港野豬關注組早前在網上發文指接獲元朗區居民舉報，有人在鄉村叢林內公然設置巨型「捕獸籠」及多個捕獸器，更有附近村民飼養的唐狗BB遭捕獸器夾傷，如果稍遲發現，不知會有多少寵物或野生動物受到傷害，後果不堪設想。

關注組指出於上星期六前往元朗調查及搜山，並於一所墓地附近發現一個1.5米長、1.5米闊及1.5米高的鐵通焊製巨型捕獸籠，在籠的後方更有五個相信是自製的小鐵籠，全部內藏機關，相信是用作捕捉野豬、貓、狗及其他野生動物之用。由於發現該陷阱時已時值黃昏，為免再有動物遇害，關注組成員先移除誘餌及部分機關裝置，然後通知愛護動物協會。而愛協亦於約晚上7時多摸黑前往上址，剪掉籠的鐵枝。翌日早上，漁護署亦將陷阱殘骸移走。關注組亦呼籲知情的街坊提供更多資料，以免再有其他動物受傷。

根據《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》），任何人未經許可不得管有狩獵器具，亦不得使用狩獵器具狩獵任何野生動物。違者最高可被判罰款5萬港元。另外，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人不合理地而引致動物受傷及不必要的痛苦，一經定罪，最高可判罰款20萬元及監禁3年。

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撰文：Karl Li

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