英國教育受到世界性的肯定，令很多家長趨之若鶩，但在英國讀書又是否如想像般美好？13歲便到英國留學的劉永燊（Wilson），從小已對香港的填鴨式教育相當排斥，加上在父親嚴格管教的壓力下，Wilson 年紀小小已萌生赴英讀書的念頭，並主動要求到海外升學。

父母嚴選較偏遠英國寄宿學校 冀專心學業

「父母刻意為我揀選一所位處偏僻、四野無人，坐落山上的寄宿學校，好讓我能專心讀書，沒有多餘的消遣活動。」Wilson 就讀的寄宿學校Lancing College 距離Brighton 約一公里，大約需要一小時的路程才能到達其他小鎮，所以平日甚少外出，閒時多留在校園內與同學進行各類運動，所以建立了非常友好的關係。Wilson 坦言兒時英語不佳，到英國後多聽多說就自然變得好起來。

英國教育重個人發展及興趣 助建立自信

Wilson 不負眾望，於King’s College London 完成法律課程，回流後更成為了飲食集團的老闆。眼前充滿自信的他不諱言到英國留學前的自己相當膽少、缺乏自信。「因為父親管教嚴厲，令我細個很膽小，驚畀人笑、覺得做乜都錯。在英國讀書時比較自由，加上英國教育較重視個人能力和發展，令我可以從學習中找尋興趣，增加了個人自信。」他更鼓勵大家在英國的校園生活時切忌封閉自己，不要只跟香港人聚在一起，要多接觸不同的人和事，便能慢慢地融入當地人的生活當中。

英國學校培養領導才能管理技巧 轉危為機成就事業

Wilson 跟從父親意願完成法律課程，但發現自己對相關工作不感興趣，於是回港協助父親打理生意。家人一向在港從事製衣業，但為何Wilson選擇踏足了飲食業？Wilson 笑言是因為一個吉鋪。「當時我負責處理店舖收租事宜，發現有一個舖位經常空置，租戶接二連三『走佬』，思前想後覺得該位置適合經營漢堡飽店。」於是Wilson 便邊做邊學，一步一步展開了自己的飲食事業，並創立了餐飲集團TasteLab。運用在英國學校擔任宿舍舍長培養的領導才能和管理技巧，Tastelab 從最初的一家小店現已發展成為擁有8個不同品牌的餐飲集團，現時在港擁有10多間餐廳和分店。

英國寄宿學校 Lancing College 資料

校舍位於英國東南部 West Sussex 的男女寄宿日校及寄宿學校，距離 Brighton 約一公里。該校創於 1848 年，為中產階層的男生提供教育，於 1970 年開始取錄女生，正式成為男女校。

校內師生比例大約是一比八，高考課程每組不超過 15 人。學校的學術成績一向名列前茅，在數學、歷史、藝術、科學等科目特別出眾。學校提供超過 20 個高考科目，包括新增的戲劇與劇場研究。在 2017 年，高考有 75.4% 的成績為 A*-B，會考則有 81% 的成績為 A*-B，超過一半的學生獲羅素集團大學取錄，接近一成的學生修讀醫科或生物醫學。學校為每名學生安排一名個人導師，定期與學生會面，給予鼓勵和支持，協助他們解決問題。

為了讓大家更了解移英選校的相關細節，「一家人」將與英識教育創辦人Samuel Chan以及英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy 版主 Billy Wong ，合辦【BNO移英 太空人計劃及升學攻略】網上講座。講座會詳細拆解BNO Visa申請細節 及「太空人計劃」的常見疑問，還會分析報考英國公立學校的注意事項、選校貼士及介紹「平民私校」等，讓大家為子女移英作好準備。

日期﹕2021年3月26日(星期五)

時間﹕7pm- 8pm

平台：Facebook直播群組

講者﹕移英專家 英識教育創辦人Samuel Chan 及英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy版主 Billy Wong

費用﹕HK$200（早鳥優惠：3月24日或之前報名 / 原價： HK$320）

截止報名日期﹕2021年3月26日 (星期五) 12pm

講座內容重點

Part 1 - BNO移英「5+1」簽證申請速學

講者﹕英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy 版主 Billy Wong

1. BNO 「5+1」簽證申請速學

2. 不同家庭情況的申請細節

家庭成員可否同時間赴英？

較遲出發者可否與家人同時獲得居英權？

怎樣計算6個月生活開支的財政要求？

單親家庭申請注意事項？

分享申請簽證時常遇難題。

Billy 分享為女兒到英國讀書選校心得及準備事項。

Part 2 - 如何報讀中小學及插班 + 介紹優質平價私立小學

講者﹕英識教育創辦人 Samuel Chan

1. 講解公立中小學插班中小學生何時可以插班？

插班的流程如何和有何準備？

插班要面試嗎？

如何計算入學年齡？

如何知道一間學校的評級好與否？

派獲心儀學校有何秘訣？

公民與持BNO讀書福利有何不同？

2. 公立學校是唯一出路嗎? 如果想入讀私校，介紹平讀優質私立學校嗎?

3. 介紹滄海遺珠優質校區

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