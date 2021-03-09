本港流浪貓狗數目數量驚人，有不少動物組織提議以TNR「捕捉、絕育、放回」(Trap - Neuter - Return，簡稱「TNR」) 取代傳統人道毀滅來處理流浪動物問題，然而如何安置卻成為了一直以來的難題。有見及此，毛守救援開辦了全港首個24小時TNR救援中心，為流浪狗隻於獲救後及絕育前後提供容身之所。

TNR 是一種以人道方式減少流浪貓狗的手法，背後理論是希望透過捕捉流浪貓狗後為其進行結紥手術，再將牠們放回原居地；並同時進行篩檢，將具危險性的流浪動物移出牠們平常出沒的區域，以確保該區域的流浪動物的資源及地盤得以保持平衡。TNR主張絕育後的貓狗會被放回原居地，而不是隨便到別處「放生」，以避免流浪貓狗因無法適應新環境而難以生存；如原居地不再適宜動物居住，則會為牠們尋找合適家庭領養。

在香港，一直以來有不少動保團體均倡議全港推行TNR以取代現有人道毀滅的處理方法，而漁護自然護理處亦曾經於2015年在長洲與元朗大棠進行了為期三年的TNR流浪狗試驗計劃。然而，政府因計劃未能達成每年減少10%流浪狗的指標而拒絕將計劃推廣至全港十八區。「先捕後殺」依然為本港現時處理流浪貓狗的主要措施，流浪貓狗如在4日後仍未被認領及被評估為不適合領養（如健康欠佳或性情兇猛），便會被人道處理。據2020年立法會文件指，在2019年中被捕獲的2,212隻流浪貓狗當中，便有1,056隻被人道毀滅，比率接近50%！

「毛守救援」是本地一間以TNR為經營理念的動保團體，自2015年至今以診所紀錄計已成功拯救了超過2,800隻流浪動物。為了解決進行TNR計劃之中的安置問題，毛守在深水埗醫局街成立的香港首間TNR救援中心於今年3月7日正式投入服務，為剛捕捉等待絕育及絕育後須要休養的狗隻提供落腳點。中心設有兩個區域：休養區安置剛完成絕育手術的狗隻，以減低手術後傷口惡化的風險；另一個區域為收容區，區內可24小時自由進出，方便義工或一般巿民不論任何時間捕捉到流浪狗隻後都可以即時安置。

除了「捕捉、絕育、放回」三個大原則外，毛守更加入了「尋家」，中心在動物休養過程中，會評估動物的健康狀況，因應需要替其進行其他治療，及希望能改變普遍流浪動物怕人的性格，再嘗試為牠們尋找合適的領養家庭。如最後仍未能被人領養，中心亦會在放回原居地前，為狗隻注射五合一預防疫苗、狂犬病疫苗及登記狗牌，為牠們的健康作多一份保障。

毛守救援TNR中心

地址：深水埗醫局街131號地下

查詢電話：6999 4221

資料來源：毛守救援facebook，漁護署，立法會

撰文：黃雅純

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