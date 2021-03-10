泰國繼高爾夫球隔離Staycation後，又推出別具一格的隔離方案。泰國政府於周一（3月8日）宣佈由即日起，持有武肺陰性檢測證明的外地遊客可選擇在布吉遊艇或小型郵輪強制隔離！

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不論亞洲或歐美都視布吉為旅遊聖地，陽光與海灘的度假體驗是當地主要收入來源，然而疫情影響下，布吉每日的旅客量急跌，從4至5萬人跌至數百人。

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故此，泰國政府安排遊艇隔離方案，持有陰性檢測證明可逗留遊艇於布吉隔離，估計實施後將有100艘遊艇參與是次計劃。與此同時，旅客須佩戴智能手環，以GPS追蹤位置、量度旅客血壓、體溫等資訊，亦附帶10公里內的通訊功能，在14日隔離結束後可登島自由活動。

泰國方面期望是次計劃可帶動18億泰銖（約4億5千萬港元）收入，以彌補去年武肺的重創，亦有打算於今年4月放寬已接種疫苗旅客的隔離時間，打算縮減至7日，消息仍有待官方確認。

撰文：周伯臻

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