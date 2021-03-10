衞生署周二（9日）晚上呼籲市民勿購買或服用減肥產品「金仔減肥藥」，指含禁藥「西布曲明」成份，服後或危害健康。近期人氣KOL Blackruby曾在網上「獨家」力銷同名減肥藥，因標榜減肥「不瘦胸」而熱賣，有事主稱服藥後有多種副作用，包括頭暈作嘔、意識模糊、無食慾，甚至自殘、有幻覺，更有事主焦慮症復發，奉勸想減肥女生要三思。

西布曲明可致高血壓 慢性心血管病人勿用

西布曲明早在10年前在歐盟美加等地已禁用，香港於2010年11月也列為禁藥，不論處方與否一律禁用。西布曲明能抑壓食慾，不過副作用比較嚴重，會增加心血管疾病的風險，服用後也有機會出現精神錯亂。香港大學李嘉誠醫學院臨床試驗中心名譽副教授崔俊明指，西布曲明的副作用包括血壓上升、心跳加速、失眠和口乾等，「服用該藥對有冠心病、心臟衰竭、心律不正或中風病史的人會構成健康風險。如果服食者有慢性心血管病，可能會令心血管病惡化，引致中風或心衰竭。」

除了西布曲明外，崔俊明教授指含有利莫那班 （Rimonabant）或一些中樞神經興奮劑，如苯雙甲嗎啉（Phendimetrazine） 等成份的藥劑製品並未在香港註冊，未經管理局審評，其安全、品質及效能均未獲保證。

服排油丸減脂可致腹痛胃氣脹

現時香港已註冊的常見減肥藥有排油丸奧利司他 （Orlistat），崔俊明教授指於餐後服用可直接減少脂肪及油份吸收，此藥雖為註冊減肥藥，但仍有副作用，「主要是腸胃不適，包括腹痛、排油、排便頻率增加和腸胃氣脹。」根據香港法例（第138章《藥劑業及毒藥條例》)，凡含有奧利司他的產品必須註冊為藥劑製品，有醫生處方才能售賣。不過對於建議每日服用3次，劑量不多於60毫克的，則可以在藥劑師監督下於藥房售賣。另外一款已註冊減肥藥是芬特明（Phentermine），主要作用是抑制食慾，但可引致失眠、口乾、高血壓或心臟問題，所以只能作短期使用，該類藥物只能在藥房按照醫生處方才可購買。

168飲食法健康有效

其實減肥不一定要服藥或節食，註冊營養師Jim Lau表示，168間歇性斷食飲食法可以延長身體消耗脂肪的時間，有助瘦身減磅。168飲食法，即是一日內只有8小時可隨意進食，其餘16小時禁食，只能飲用無糖飲料。Jim Lau解釋，在進食完最後一餐，食物中的碳水化合物消耗殆盡，身體會降低胰島素份量促進脂肪燃燒，所以即使睡覺期間，身體也在燃脂。Jim Lau補充，「傳統的減肥方法，即使控制飲食，但每日三餐如常分配指定時間，燃燒脂肪時間有限。168飲食法令身體有16個小時都處於燃燒脂肪模式，延長消耗脂肪的時間。」不過Jim Lau提醒，8小時內的進食窗口期不代表可以瘋狂進食，要根據日常飲食習慣來進食和攝取熱量，另外有長期胃病，正在使用胰島素或者有低血糖的患者亦不適合斷食。

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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