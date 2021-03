筆者是80後自由攝影師Jordan,在倫敦生活了數個月,留意到這裏一些與香港相異的生活習慣及細節,想跟大家分享以下八個小知識。

1. 點分Greater London同City of London?

Greater London是指32個倫敦自治市及City of London所構成之大倫敦區,而City of London則是大倫敦區最中央的部份。但City of London有特殊地位,其分級與大倫敦區同級,亦有自己的警察部門及市長(不同於大倫敦市市長)。不過一般而言,當大家提及倫敦這名字,通常都是指Greater London;而City of London會稱為「The City」。

2. 倫敦交通費貴?

只看單程的話,你可能會覺得倫敦的交通費很昂貴,但如果你是經常到處走的話,那麼倫敦交通局(Transport for London)的Pay as you go caps(PAYG Caps)會幫到你省下不少錢。PAYG Caps是一個車費封頂機制,不過計算方法頗為複雜,根據不同的計劃、地區、時段及付費的卡種都會有不同的封頂價錢,但基本必要知道的要點如下:

一、PAYG Caps是自動計算,毋須申請,同時計算每日(Daily)及每周(Weekly)的用量,每日是以早上4時30分作為分段,而每周則以每星期一至日的七天計算。全程必須使用同一張卡或裝置出入閘。

二、只要在倫敦範圍內倫敦交通局(Transport for London)轄下的交通工具(當然的士例外),也能夠使用PAYG Caps。例如只計巴士,單程為1.5英鎊(約16港元),巴士的每日車費上限為4.5英鎊(約48港元),換言之第四程開始是免費。

三、倫敦巴士有轉車優惠,由拍卡起1小時內轉車或回程亦同樣免費。

四、英國國家鐵路(National Rail)有很多非高峰時段的優惠車票,三人同行還會再有折扣,而且大部份非高峰時段的車票都可以隨時更改乘車時間。

3. 咩係Off-License店舗?

Off-license意思是該店有酒精飲品出售,但不提供飲用場所給客人,如購買後須在其他合法場所飲用;Off-license相對的是On-license,即餐廳、酒吧、Public House等這類提供酒精飲品及進餐的地方。但基本上,如見到Off-license字樣的店舖即是便利店,但這裏的便利店大部份並非24小時營業。

4. 餐廳/商店寫有Challenge 25係咩意思?

如果你在連鎖超市購買酒精飲品,不論是一般的收銀處或者自助結賬台,年齡證明文件(英國法例規定年滿18歲可以買酒)都是必須的;如果是小店的話,有機會在結賬時便會因為Challenge 25而被要求出示年齡證明文件。

英國政府所提倡的Challenge 25,本身並非強制的政策,鼓勵年滿18歲但外表年齡低於25歲的人攜帶身份證明文件(如車牌或護照)購買酒精飲品。不過始終不是強制性措施,加上判斷外表是很受到主觀因素影響,所以有不少人會質疑這項建議措施。

5. 點解超市星期日下晝5點就閂門?

英國於1994年通過一項名為《星期日商業營業法》(Sunday Trading Act 1994)的法例,限制3,000平方呎以上的商店,於星期日只能在上午10時至下午6時內營業6小時,故此不少商店都選擇在上午11點營業,下午5時關門。不過法例都有列明例外情況,例如機場商店、藥房、油站等屬於豁免對象。

6. 硬水會唔會影響健康?

飲用硬水並不會對健康構成負面影響,最常遇到的是硬水會影響到你泡茶的味道。你可以在百貨公司購買一款有濾水功能的水壺,將水喉水過濾一次後就會變回軟水。但硬水亦會影響你生活中的每一個部份,例如用硬水洗頭髮會比較容易出現脫髮問題,可能要更換一款護髮功能較佳的洗頭水,或花多一些錢在家中安裝一套完整的過濾系統;電熱水壺、浴室熱水爐等都會因為硬水而積聚水垢,影響功能甚至故障,需要定期進行去水垢的保養;硬水的起泡能力比較低,導致洗滌衣物時使用更多洗衣粉劑。不過其實硬水也有其好處,因為所含的鈣質和鎂質都係對身體有益。

7. 聽講英國成日冇陽光,容易抑鬱,點算好?

英國秋冬季的陰天及雨天較多,日照時間短,天氣寒冷時穿着較厚及長的衣物,皮膚受到日照的機會大減,人體所產生的維他命D亦會較少。因此英國國民保健服務(NHS)都建議國民於秋冬季服用維他命D補充劑,有助舒緩抑鬱症狀;另外,進食油脂較多的魚類、蛋黃、奶類食品、蘑菇及栗米片等,都含有較多的維他命D。

8.英國出街唔使帶身份證?

英國早於2011年就已經廢除了身份證(Identity Card),通常會以護照或車牌用作身份確認,所以你是沒有義務攜帶身份證明文件外出。一般在街上遇見的警察並不會亦沒有權限向你要求出示身份證明文件,在GOV.UK的「Police powers to stop and search: your rights」(「警方截查你的權力:你的權利」)頁面清楚列明:警察只能夠詢問姓名、當時在做甚麼以及你將會去哪裏,但你是有權不合作,毋須停下及回答問題,而警察亦不能因為你拒絕回答而進行搜身或者拘捕。不過,如果警察有「reasonable ground」(合理懷疑)去懷疑你持有武器或毒品的話,便有權截查。

撰文、攝影:佐敦與倫敦 Jordan And London

編輯:洪慧冰、鄒仲安

