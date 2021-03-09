大腸癌（包括結腸和直腸）是本港頭號癌症，每年新症有超過五千宗。現時最有效預防大腸癌的方法，就是篩查，例如檢查大便隱血，而最有效的篩查方法則是做大腸內窺鏡檢查。近年醫學界建議，年屆五十歲人士，不論男女，都可考慮接受一次大腸鏡檢查，若發現有問題立即處理，有機會阻截腸癌形成。即使沒有發現問題，相隔五年後亦建議再做第二次檢查。

多食少運動 大便帶血終驗出大腸癌

做電召客貨車生意的Steven，現年五十多歲，工作忙碌，也多飲食應酬，而他自己特別愛吃煎炸肉食。疫情前每年不分季節都會打邊爐，也喜歡各式燒烤，對醃肉等更從不戒口，加上他還飲酒、吸煙，又喜歡賭波睇波、睡眠長期不足、缺乏運動等，身形肥胖當然是意料中事了。

父母、太太都曾勸他減肥以及「食少、多運動」。由於他幾乎每天都飲酒吃肉，有時傷風感冒看醫生，醫生也會替他量血壓，並提醒他注意腸癌，但他的反應大多是：「哪有這麼容易生癌？就算生了癌，死了就一了百了，有甚麼問題？」

剛過去的冬天他終於戒了火鍋，一次也沒有吃，但不是因為疫情，而是因為前年冬天已確診了直腸癌。事緣疫情期間他有一天發現大便帶血，初時以為是痔瘡，但之後出血繼續兼次數增加，他也漸漸發現每次排便都有困難，這時他開始擔心了，和太太商量後立即看醫生做大腸鏡檢查，證實已有大腸癌，但幸好進一步檢查顯示還未擴散。

手術治療後康復 決心改變生活習慣

Steven接受了標準的大腸癌治療手術，在腹部開了造口，切除了直腸，再以電療和化療輔助，整個療程大約一年，總算康復了。他由此領悟到健康的重要，患癌並不是「死了就一了百了」那麼簡單。現時他已徹底改變了生活習慣，飲食清淡，不但每天做運動，並且經常勸其他人做運動，說要做「運動代言人」。雖然他嘻嘻哈哈的性格不變，但若能早些警覺，現在肯定開心得多。

Steven的經歷告訴我們，雖然醫生和政府不斷勸人減少吃紅肉和動物脂肪、少飲酒、多運動，但大部份人只要健康未出現問題，都不會下定決心去做。希望市民可漸漸改變這心態，不要大病一場才醒覺。

撰文：臨床腫瘤科專科醫生李兆康

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