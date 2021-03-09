Google有不少自家推出的App，大家常用的有Gmail、Google Maps、Google Drive、YouTube等主流App。不過，Google其實也有不少較冷門的自家製App，現在就為大家介紹4款實用的App，包括Measure、Snapseed、Sound Search和Action Blocks，Android手機用家要留意了。

Measure拍攝測距

第一款介紹的Google App是Measure，是利用鏡頭測量物件的高度和長度，就像iOS的測距儀App一般。以籃球架作測試，正常籃板最底處離地約2.8至2.9米，試App是時量度則是2.3米，約偏差50厘米。再試Measure量度垃圾筒和長櫈，這次的結果則比較準確，大概因為物件都在鏡頭內，估算的長度其實頗準確，用於粗略估算高度和長度時很實用。

媲美Photoshop的Snapseed

Snapseed是Google自家的修圖App，有多種相片Style、濾鏡特效和工具。一如其他的相片App，有不同的款式與效果的相框可選擇，也可在相片上輸入文字。調色方面，有不少高階的修圖功能，例如調色就有7個參數可選擇調校，包括光度、對比度、飽和度、色彩度等，亦有專業的曲線調色，可讓修圖高手精準快速調整反差、亮度、色調等。亦有修補工具，可以簡易執走瑕疵，例如白牆上的污點等，甚至可以執走衫衣服上的文字和圖案，並且仍然保持自然。另還有App較少見的透視修改工具和雙重曝光，令修圖更靈活多變，這些功能都足以媲美Photoshop。此外，Snapseed也有不少濾鏡特效，例如Grunge（垃圾）、Vignette（暈影）、Retrolux（懷舊）、Lens Blur（移軸鏡）和Grainy Film（電影顆粒）等特效，而且每個特效都有多個參數可調校，可以修改出更多別樹風格的照片。

Sound Search搵到你聽緊乜歌

Sound Search其實是Android內置的功能，如果還未有的話，安裝Google App就會有。用家可透過在桌面以Widget（小工具）添加Icon在桌面上，或者安裝Shortcut for Google Sound Search App獲得一個更漂亮的Icon。Sound Search顧名思義是透過麥克風接收音樂歌曲作搜尋，基本上只接收數秒音樂，就已能分辨出是那首歌並立即展示結果，甚至會有YouTube連結，也會有歌詞和歌曲資料等。英文、韓文、國語和廣東話歌曲都能輕鬆分辨，甚至連一些歌手翻唱別人的歌，例如張崇基和張崇德翻唱鄭伊健的《吻感》，也能正確找出結果。最厲害是連人聲唱歌和哼歌也能辨認得到，非常出色。以後大家想起甚麼歌忘了歌名或由誰所唱，也可用Sound Search來找找看。

Action Blocks自製桌面工具

Android可讓用家自行選擇Widget安裝在桌面，而Action Blocks這款App就是透過Google助手自訂製作桌面小道具，最簡單的例子就是設定打電話給某人，以Action Blocks建立一個桌面熱鍵，就能更快致電給那人。Action Blocks亦可以設定立即去看《果籽》YouTube的影片，只要一按桌面的熱鍵，就立即跳至到YouTube App的《果籽》頻道並播放影片，《果籽》支持者不妨加一個方便睇片。雖然能對應YouTube，但實試過後發覺未能對應MOOV音樂App。如果有經常看的網頁，也可以設定一個桌面的熱鍵，比起Chrome加入網頁Icon的不同是Action Block可調大小。此外，也可將Timer計時倒數變成桌面熱鍵，例如倒數5秒或倒數30秒等，更方便經常要計時倒數的人。

其實Google還有不少自家App，雖然有小部份是試驗性質，已停止更新，但仍然有不少都較冷門或較少人知的實用App定期更新，下次再介紹其他實用的Google App給大家。

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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