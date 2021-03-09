自從Serena e-POWER於2019年來港，短短兩年間銷量已經突破1,500部，能擁有如此佳績，與爽快又慳油的e-POWER動力系統絕對有關係。如今日產e-POWER家族再添一員，那就是第三代NOTE了。先從外形上看，新一代NOTE絕對稱得上是耳目一新。事關新車沿用了Ariya電動車所標榜的Timeless Japanese Futurism設計語言，車頭的日產logo亦換上了新的設計及新的V-motion鬼面罩。設計銳利的LED大燈也跟一體式車尾來個首尾呼應，足見日產對自己新一代產品的自信。

除了外形散發着自信，NOTE e-POWER的內櫳亦一洗上代NOTE廉價小車的設計質感，取而代之是日產最新一代的內櫳設計。一如它的外觀，內櫳都是沿用Ariya電動車的設計佈局來強調日產久違了的時代感。

縮短軸距 後排斜傾添空間感

新車不但採用7吋電子錶板，中控台亦配用9吋液晶屏幕，全是觸控面板。惟礙於NOTE始終是一部城市小車，所以冷氣操控還是維持傳統的「物理按鍵」，不過對於講求實際的用家，這種設計其實有利無害。另外中央馬鞍位則採用中空設計，帶來巨大無比的儲物空間；乘客位的「首飾箱」亦比上一代加大，冷氣出風口下方也具備了隱藏式杯架的設計，非常貼心。

今代NOTE的長闊高為4,045mm×1,695mm×1,505mm，軸距為2,580mm，比上一代短了55mm，同時軸距亦縮短了20mm。面對着更加緊湊的尺寸，NOTE的車廂空間確實比上代車型更狹窄，還幸車廂空間感強烈，再加上新車加入了後排斜傾功能，所以即使跟同級對手相比，也不輸蝕。

有別於以往兩代NOTE，新車只有e-POWER一款動力組合。意味着新NOTE除了身懷一副82匹的1.2公升直三引擎，它亦配備一個116匹、峯值扭力高達280Nm的電動馬達。不過要搞清楚的是，e-POWER並不是傳統的Hybrid系統，相反它的本質更貼近一部電動車，因此該副1.2公升直三引擎的最大用途，就是充當作發電機，而真正推動前輪的就只有那個電馬達。

正因NOTE是單靠電馬達所推動，所以即使最大馬力只得116匹，擁有280Nm峯值扭力的它亦比同級對手強橫得多，相信開起來都會挺爽快好力。

油耗28.4km/L 續航1,022km

至於油耗方面，廠方數據聲稱NOTE e-POWER可以每公升行駛28.4公里，意味着入滿油後，續航里程理應可達1,022公里。對於一部城市小車來說，能夠做到「千里馬」的續航里程實在是了不起。

總括而言，日產NOTE e-POWER可謂為沉悶的小車市場帶來一陣清風，事關只賣21.9萬的它說明了要好力不一定要費油，要慳油也不一定要沉悶。相信有着Serena e-POWER的銷售佳績作前車，定位更大眾化的NOTE e-POWER在香港的銷售成績亦可預期。

Nissan NOTE e-POWER

馬達輸出：116PS

扭力：28.6kgm

發電引擎：1,198cc直三

驅動形式：前置，前驅

售價：$219,000

查詢：Honest Motors Ltd

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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