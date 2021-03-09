雖然旅遊受限，各大航空公司依然為復航努力，阿聯酋航空剛於3月宣佈新服務，經濟艙乘客可以55至165美元（約427至1,281港元）買起隔離座位，於飛行時保持社交距離。

視乎載客量 非100%擔保

起飛前一刻才知道誰是「鄰居」，疫情當中更是提心吊膽，於密封、緊密空間如何安心？阿聯酋航空由3月起安排乘客於登機check in同時，可以55至165美元的優惠價錢購買鄰座座位，最多可買3個，輕輕鬆鬆就可以於機上保持社交距離；情侶兩口子可以全包一排座位，家長們就可以為小朋友提供更多空間，非常貼心。不過航空公司亦「戴定頭盔」，一切視乎當日載客量，此服務非100％擔保的。

推行零接觸 智能手機自助check in

除座位距離，機組人員會穿上保護裝備，亦用上醫院使用的HEPA空氣清淨機，消除99.97%的病毒、細菌和過敏原，以保持機艙空氣潔淨；而且推行零接觸計劃，以智能手機操作自助check in機、建立娛樂播放清單、查看機上餐單，又用臉部辨識技術處理check in、登機等手續，提高飛行的安心度。

網址：www.emirates.com/media-centre/more-space-and-privacy-for-emirates-economy-class-customers-with-new-option-to-purchase-empty-adjoining-seats/#

撰文：鄭智敏

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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