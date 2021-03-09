一連五集節目「幼兒の迷思」，將會為各位爸媽解構6歲前幼兒成長線，且邀請專家分享幫助小朋友健康成長的小貼士！

雖說小朋友的成長有快有慢，不用過於擔心，但萬一家長發現孩子比同齡的遲了說完整句子，說得不流利，難免會有少許着急。不如今集向言語治療師 羅子騫（Sue Ann） 請教一下！

個案一

家長讀者問：「我的小朋友兩歲幾都未懂得講句子，十分擔心......但又有人跟我說，愛因斯坦也是四歲才懂得說話，不用怕。我應怎樣辦？」

Sue Ann 表示，其實小朋友在九至十個月，已經會用手勢動作，甚至聲音去溝通。大家不要小看那些手指指或者手勢，通通是小朋友很重要的語前基礎。

「當然小朋友的語言發展有快有慢！」她不諱言道。可是，數據顯示小朋友在一歲的時候，就可以說到兩個至六個詞。而他們可以對熟悉的句子作出適當的反應。

小朋友歲半至兩歲期間，小朋友的詞彙量就有五十至二百個之多。這個階段會開始出現雙詞，他們會將兩個詞語組成短句。例如「爸爸抱」或者「食餅餅」。

然後兩歲半到三歲，小朋友的詞彙量會到五百至一千個。他們可以用到簡單完整的句子表達到自己的需要和感受。而且，他們十分喜歡聽故事，以及很有信心聽到大人的指示。雖然某些字的發音仍未百分百準確，但他們的語音會愈來愈清晰。

3大遊戲 提升幼兒言語能力

Sue Ann 介紹三個遊戲，給家長參考一下！

1. Monkey Around

Sue Ann 表示，在遊戲過程中，小朋友可以學習其他的概念詞。例如學猴子爬樹的時候，家長就可以教他們說，「我們愈爬愈『高』或者向『上』爬」。

2. 角色扮演

3. 扮演遊戲 Level Up

鳴謝：香港親子教具網

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