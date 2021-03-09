座落於台北忠孝西路繁忙交通一角的北門（承恩門），這座已有137年的國定古蹟，歷經台北市西區門戶計劃的重新打造後，成為一處魅力十足的歷史地標，北門周邊銜接許多百年歷史的古蹟，如撫台街洋樓、三井物產株式會社舊倉庫等，串連起台北西區的發展史，遊訪一趟滿滿的古樸況味，令人留連再三。

傍晚遊訪北門 宛如時光隧道

台北西區的北門（承恩門），鬧中取靜地座落於忠孝西路、博愛路、延平南路，及中華路交匯口，這座落成於清光緒十年（1884年）的閩南式城門，以安山岩為台座、外壁以紅磚砌成、且有着單簷重脊歇山式屋頂，外觀樸素厚實。1978年忠孝橋高架橋引道通車後，遮去了北門大部份建築；直至2016年拆除後才讓它宛如重生再現昔日光采。身為台北人，這趟我才第一次近距離接近它，也才發現這座城門有着一條通道，走進其中，石板道、厚實的大木門、斑駁的牆身，一派老滋老味；出了通道，霓虹閃爍、高樓聳立，這感覺宛如走過了一條時光隧道。

北門的周圍為廣場式開放空間，設計上考究早期的周邊景觀，比如重現了清代古城牆的推砌手法，以及周圍栽種了早期當地的樹種，如樟樹、楓香、素馨花等；遊走於此，特別是傍晚時分，打上燈光的北門，加上四周的古今建築、燈光四起的車水馬龍，都讓這座「國門」更加迷人耀眼，十足引人目光。

撫台街洋樓 保留日式風情

北門的四周有着相當多座的博物館、藝文空間，特別的是它們都是數十年甚至上百年的老建築，比如座落於延平南路的撫台街洋樓，就是一幢建於日據時期明治43年（1910年）的石頭厝洋樓。昔日的撫台街是一處街區，指的是今日的忠孝西路、中華路、武昌街、博愛路所圍起的街區，而這座洋樓是日本人高石忠慥的建築事務所，之後也曾做過進出口貿易公司。兩層樓的石造輔以木構的建築，一樓有着騎樓式拱廊，黑褐色的石棉瓦屋頂還可見到老虎窗，而充滿日式風情的內部空間，除可見到昔日的老物件等展示，二樓還不定期會舉辦特展，非常值得前往一探。

撫台街洋樓

營業時間：早上10時至晚上6時，周日休息

網址：www.facebook.com/futai1910

三井物產舊倉庫活化 常設展覽

位於忠孝西路交八廣場的三井物產株式會社舊倉庫，這幢落成於1914年的歷史建築，2016年台北市政府因將該其東移51公尺曾引發過一陣爭議。以紅磚打造、輔以琉璃瓦為飾的兩層樓建築，與撫台街洋樓一樣也有着騎樓式拱廊；中央立面的山牆上還可見到昔日的三井物產菱形商標，和洋風外觀非常引人矚目。整建之後變身為記憶倉庫，除了規劃有常設展，以AR、VR及原件展品等，引人走進台北老時空之外，也規劃有文青風咖啡館，來這裏喝杯咖啡，探索昔日老台北，悠閒中充滿知性，相當令人玩味。

三井物產株式會社舊倉庫

營業時間：下午1時至晚上9時，周一休息

網址：www.facebook.com/Taipeiinfohub/

西門町小酌 小香港巷嘆粵菜

走過了百年風華的北門及周邊的和洋風老房子，轉換一下時空，到鄰近的西門町小酌一杯、吃個好料。位於小香港巷（成都路27巷）的那也樓，是今年2月才剛開幕的餐酒館，四層樓的空間每一層都有不同的設計，以時光機為概念引人由台灣50年代至現代，這裏以茶為元素，除提供各式茶品、飲茶港點，還將茶融入粵菜、以及調酒中。

當天我們吃的菜色中，晚香玉脆皮雞（480台幣，約132港元）以茶葉、辛香料醃製雞隻，再以茶湯、麥芽等抹上表皮烤製，皮薄酥脆、軟嫩且不失咬勁的肉質，沾上店家提煉的茶鹽一同入口，在茶香的點襯下，多了一分清爽感。避風塘軟殼蟹（480台幣，約132港元）同樣加入了茶鹽，調味、火候都恰到好處，十分酥香迷人。值得一提的是那也樓的四樓是一間晚上6點營業的露天酒吧，各式調酒中以茶酒最受矚目，每杯均是250台幣（約69港元）；其中的抹茶酒，基酒是陳年蘭姆酒，還會加上桂花、酸梅、通寧水等，抹茶使用的是日本小山園抹茶，想喝這杯調酒，抹茶可選擇得自己刷。

那也樓

營業時間：早上11時30分至凌晨1時，周五、六至凌晨2時

網址：www.facebook.com/ximennotyellow/

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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