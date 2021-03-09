泰國高丹島（Koh Adang）外海在本月初發生一宗火燒船事件，雖然船上8名船員被成功獲救，但有4隻貓卻受困火燒船上，眼看船隻快要沉入海中，這時泰國海軍展開救援，一名海軍猛男更直接脫衣跳海，充當人肉救生艇救貓。

據泰國《Sanook》與英國《每日郵報》報道，這艘船隻在1日於外海發生火燒船事故，海軍接報後立刻出動救援，最後船上8名船員都被成功救下。不過，海軍正準備進一步調查船隻漏油狀況時，卻發現船艙上有4隻小貓蜷縮在一處空隙，表情驚恐又慌張，並不斷向船外探頭，試圖尋找脫逃機會。而這時船隻不僅已經如廢墟狀態，更逐漸往下沉。

23歲海軍薩伊（Thatsaphon Saii），馬上接下這項救援任務，他為了方便穿上救生衣，於是脫下制服襯衫。薩伊穿好救生衣後，直接往海裏一跳，並游到船邊。薩伊當下也變成人肉救生艇，讓4隻小貓趴在他的背上，接着在同僚的協助下，利用繩索將薩伊慢慢拉回船艦，最後4隻小貓都被成功救援。

4隻小貓隨後被送往軍事基地，原本嚴肅勇猛的軍官們，頓時間也變成暖心貓奴，大家輪流照顧這4隻小貓。薩伊說，當時他看到船快沉了，「如果不救援的話，貓咪非常有可能溺斃」。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！