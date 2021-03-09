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都市人經常機不離手，電子產品用得多，加上日常生活的不良姿勢影響，容易導致腰酸背痛。不少人都會選擇去按摩鬆一鬆，不過疫情期間，怕外出增加感染武漢肺炎風險，一於安坐家中跟專業運動按摩師學習頭肩頸按摩技巧，實行有痛楚自己救。

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身兼泰拳教練、健身導師的曾海倫 （Helen），同時是一位運動矯治專業教練、運動按摩及伸展導師，並在一間頭肩頸按摩上門服務公司兼任培訓工作。Helen認為，拉筋和按摩可加快紓緩身體肌肉，甚至減低受傷機會，所以Helen設計了一套「頭肩頸按摩技巧」，將按摩拉筋配合運動，真正放鬆及幫助身體復原。

早前「健康蘋台」邀請了Helen於網上教授頭肩頸按摩技巧，反應非常踴躍，堂上Helen示範了全套頭肩頸按摩技巧及注意事項，其間更親自教授了多項可隨時隨地改善痛楚的伸展拉筋動作，並解答了不少參加者對改善痛症的疑問，令人獲益良多。

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由即日起至3月20日，只需$68（原價$250），就可於3月24日或之前無限次足本重溫「速學頭肩頸按摩」 網上FAN享會，輕輕鬆鬆安坐家中跟專業導師學習各種紓痛技巧，日後就可隨時隨地紓緩頭肩頸痛楚。現凡報名參加之會員，更可免費獲贈兩盒共24片日本脫苦海外用鎮痛貼（總值$48）。

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記者：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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