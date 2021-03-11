上月初數碼港海濱公園發生多宗懷疑毒狗案，施毒者尚未伏法，豈料再有飼主於堅尼地城發現多塊懷疑毒狗餌，呼籲各位飼主提高警覺，為狗狗繫上牽繩及戴上口罩，以免毛孩誤吞有害毒餌。

網友Tsui Rosa Lia早前於「Hong Kong Dog Owners 」Facebook群組發文，指於晚上九點半左右與毛孩在堅尼地城碼頭附近散步時，發現數塊沾上不明啡色粉末的午餐肉，網友的毛孩更立即想將其吞食，幸好網友及時制止，並將已在毛孩口中的疑似毒餌取出。稍後網友將有關疑似毒餌交給獸醫，獸醫再聯絡愛協，並表示愛協稍後時間會派人到上址附近，看看有沒有新發現或更多線索，而警方也立案跟進。

發現肉塊的位置鄰近卑路乍灣狗公園，有不少更是於公園入口附近，網友也表示她的鄰居在堅尼地城游泳池附近也發現類似的肉塊，呼籲其他飼主放狗時要提高警覺，以免樂極生悲。

作為主人，帶狗散步時記得份外留神，以免有意外發生。任何毒害動物行為均屬違法，此等虐待動物惡行一經定罪最高可被判罰款20萬港元及監禁3年。

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資料來源：Hong Kong Dog Owners Facebook 群組

撰文：Karl Li

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