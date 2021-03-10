香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的乖乖。

名字：乖乖

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：500539

晶片編號：603 288 624

其他事項：乖乖的體形相比起其他兩個月大的幼犬大一點，牠的大鼻子尤其突出，猶如卡通片的狗狗一樣。只看名字的話，你可能會覺得這隻小狗一定會是一名乖小孩，安靜又溫馴。但事實上卻只是徒有其名。乖乖是位超級活潑愛玩的小孩，喜歡跟在你的身後跑，亦喜歡咬着玩具四處走。每當興奮的時候，還會咬着你的衣服不願讓你走呢！另外，領養部的同事還表示乖乖很愛跟隔壁的同胎兄弟吵架，看起來是個挺多話的小孩。不知你又是否願意伴隨着乖乖成長呢？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月8日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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