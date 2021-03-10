不少佐敦街坊都認識的兩隻藥行店貓「牛牛」及「吉吉」，牠們友善且討人喜歡，擁有大量粉絲，更吸引不少貓奴跨區探訪牠們。不過早前有貓奴發現牠倆離奇受傷，其中「牛牛」背脊更是傷至見肉，而且範圍頗大，懷疑受人虐待引致受傷。

早前有網友於Facebook群組發文指佐敦的名貓「牛牛」及「吉吉」離奇受傷，因為他知道兩貓都算是佐敦名貓，希望大家可以多加留意。從相片所見，「牛牛」背部有兩道長長的傷痕，其中一道更是毛髮脫落，皮肉外露，而「吉吉」身上也有一個傷口。網友指受傷後牠倆一直躲在店舖的閣樓，直到第三天才回復正常活動。

網友表示有關傷勢並不肯定是否人為造成，他曾諮詢過獸醫意見，表示有可能是燙傷，因為「牛牛」及「吉吉」平時幫人「睇車」，或有機會被排氣管燙傷，惟藥行老闆娘表示牠倆幫人「睇車」已有十多年，受傷機會應該頗低，而且今次已經係第三次受傷。之前是頭頂，後來是後頸，到現在整個背脊也受傷。

警務處旗下的西九龍動物守護社區大使計劃也留意到相關事件，在Facebook發文表示現場閉路電視未有拍攝到任何人犯罪，及未有人見到任何人傷害該貓隻，所以不能完全確定是貓隻自行弄傷或被人蓄意弄傷。而藥行附近有正進行棚架工程，有機會是工地內的尖銳鐵絲、鐵片或竹尾等尖銳物品引致牠們受傷。

撰文：Karl Li

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