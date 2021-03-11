日本311地震10周年，大地震引發福島核災導致16萬居民搬離，不過57歲的加藤榮（Sakae Kato，音譯）卻為了照顧當地動物，毅然留守，不惜月花7,000美元（約5.6萬港元）照顧動物。他目前照顧41隻貓，還有1隻狗，並餵養野豬，「我要確保直到最後1隻動物都得到照顧，在那之後無論1天或1小時，我都可以死了。」

在311事件之前，加藤是一間小型建設公司的老闆，大地震後他在幫忙拆除當地頹圮房屋時，震驚於居民逃命時沒帶走的寵物，統統慘死在屋內，他便決心守護這些被遺棄的寵物。

他在當地擁有一片祖傳三代的土地，還有一間破舊的房子，因為照顧貓咪，讓他有機會住在家傳土地上。他目前照顧41隻貓咪，分別養在住處和土地上另一棟空屋中，10年來他花園埋葬了23隻貓，還會在有暖爐的儲藏室幫流浪貓保存食物。

除了貓咪，他還有1隻狗Pochi，而每天日落時分，他又會拿狗糧餵養聚集在他家附近的野豬，每月花在動物上的開銷，他估計約5.6萬港元。

「我不會走的，我喜歡住在山裏。」他住的木造兩層樓房子年久失修，情況不好，木地板腐朽下陷、牆板和天花板滿目瘡痍，經歷311大地震和上月的大地震，按理這房子已不能住人。加藤說：「它可能還能撐兩年或三年，牆壁已經開始傾斜了。」這裏沒有自來水，他每天要拿瓶子到附近裝山泉，上廁所則要開車到公廁。

政府在當地設陷阱捕殺破壞農作物的野豬，上月25日加藤因涉嫌釋放身陷陷阱的野豬，遭警方逮捕，到3月初還在羈押中，這段期間一名來自東京的獸醫和義工，幫忙照顧其屋子及屋裏動物，不過在他被羈押期間，已有至少1隻貓咪死亡。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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