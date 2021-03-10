不少人有睡眠窒息或嚴重的鼻鼾問題，受困擾的不單是患者自己，連帶枕邊人亦因鼻鼾聲響太大而冇覺好瞓。按醫管局的資料，本港有超過十萬人受睡眠窒息症困擾，近年多了人意識到睡眠窒息影響生活質素和健康，主動尋找醫生作評估協助，並會使用如呼吸機、牙膠去改善睡眠質素。一款名為eXciteOSA的新儀器近日便獲美國食品藥品監督管理局（FDA）認證，這款儀器除了體積較輕巧外，最特別之處是供有問題人士於日間清醒狀態下使用。

外形輕巧、驟眼看似電鬚刨的eXciteOSA，其操作原理是透過向舌頭傳遞電刺激來改善舌頭肌肉功能。儀器煙嘴上有四個電極，兩個電極位於舌頭上方，另外兩個電極位於舌頭下方，由一系列電脈衝組合下提供肌肉電刺激。儀器在保持清醒的狀態下使用，每天只要用20分鐘，連續使用6周，此後每周使用一次，便可令舌頭肌肉功能得以改善，幫助減低打鼻鼾和改善輕度阻塞性睡眠窒息（Obstructive Sleep Apnoea）的情況。

操練舌頭肌肉

為甚麼要改善舌頭肌肉功能呢？原來阻塞性睡眠窒息症是因患者在睡眠時，喉嚨附近的軟組織鬆弛向後塌陷，阻塞上呼吸道，令呼吸道收窄所致，故儀器便循「操練」舌肌途徑改善問題。而阻塞性睡眠窒息症亦是睡眠窒息症中最常見的一種。

在FDA對儀器的評估報告中，115位有鼻鼾問題的人士參與測試，其中有48人有輕度的睡眠窒息問題。而評估結果顯示115人中有87人，超過20%人士的鼻鼾問題得以改善。

此儀器另外一個好處是對比起一般改善睡眠窒息情況的工具，如止鼻鼾牙膠和嘈音較大的睡眠呼吸機，較容易使用且沒有帶來太多的不適感。即使產品方面發言人指eXciteOSA亦有一些如舌頭不適、略為發麻、下巴繃緊的副作用，但僅限於使用時出現。

FDA設備與放射健康中心的眼科、呼吸、耳鼻喉及牙科設備辦公室主任Malvina Eydelman醫學博士指︰「睡眠窒息不單止影響睡眠質素，如不作治療，還會引起其他嚴重的健康問題。」睡眠窒息可導致嚴重的併發症如青光眼、心臟病、糖尿病、癌症以及行為認知障礙，故此受此問題困擾的人士必須正視問題。值得一提的是，此儀器暫只適合鼻鼾問題嚴重和受輕度阻塞性睡眠窒息困擾的人士使用。

資料來源︰exciteosa; FDA

撰文︰李飛

編輯：鄒仲安

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