香脆的外皮、一滴又一滴肥美的油脂，一口咬下去，是熱騰騰、嫩滑的雞肉……說起邪惡食物，炸雞可算是當中的佼佼者。明知炸雞脂肪高，又高膽固醇，但偏偏越邪惡的食物，便越難以抗拒。

從黑人奴隸的Soul Food走到今天的Happy Food

炸雞除了是邪惡食物，它亦曾是美國黑人奴隸的靈魂食物「Soul Food」。18至19世紀，美國實施奴隸制度，黑人作為白人的奴隸備受壓迫。當南部的白人農場主人用豐滿的雞身和雞腿用焗爐做炸雞，黑人只能搜集那些被扔掉的部位，例如雞翼、雞爪、雞頸等，以油炸做炸雞。

幸好，當時美國南部養豬業發達，豬油價格便宜，黑人奴隸可以直接將雞的較差部位扔進豬油裏炸。油炸過後，會去掉大部份雜味，亦可以連骨吃掉，加上油炸食品含高熱量，對於當時要做大量體力勞動的黑人奴隸而言，方便又實惠。

這是個悲慘故事，為何炸雞要被稱作「Soul Food」？原來是指食物本身的質素不太好，惟有用靈魂搭救。

營養師：炸雞的快樂營養素

吃炸雞可以得到心靈慰藉、令我們開心一些是有科學根據的。營養師郭思慧稱，炸雞含有豐富的色氨酸和酪氨酸，當身體攝取後，會分別轉化成血清素和多巴胺，這兩種物質會幫助身體去放鬆心情。

另外，在油炸過程中，雞肉和炸粉會吸收很多脂肪，並提升了炸雞的熱量。有研究顯示，實驗老鼠在食了高熱量的食物後，會啟動身體的獎勵機制，釋放多了多巴胺和內源性阿片肽，從而產生放鬆心情的感覺。

不過她亦提醒，吃太多炸雞多長遠有機會引致血管硬化、中風、心臟病甚至癌症，亦有研究顯示，長期食用油炸食物有機會引致抑鬱症。為免樂極生悲，郭思慧建議在吃炸雞時可把雞皮去掉，脂肪會減少六成；另外，若吃燒雞代替炸雞，每吃100克，脂肪會比起吃去皮炸雞再少一半。

Southern Style Fried Chicken 三重油炸的秘密

炸雞起源於美國南部，而在灣仔的美式炸雞店The Roundhouse Chicken + Beer 正是專做南部炸雞。

餐廳總經理Tim Belanger在示範炸雞時，透露了他們的秘訣。除了食材新鮮，以及用多種香料把雞肉醃好，最重要的步驟就是三重油炸，因為翻炸會使用更高的油溫，可以快速令雞皮變脆，同時鎖實肉汁，做到外脆內軟的效果。

Tim亦給了一個小提示，炸雞新鮮出爐後不要馬上吃，先放個5至10分鐘，除了沒那麼燙口，口感也更佳。進食時配上餐廳提供的各種醬汁，也會令味道更豐富。

看着Tim一口接一口地大快朵頤，記者也忍不住吞了一下口水。也許真如他說：「世上應該沒有人不愛炸雞吧？」

聽，炸雞的聲音

最近網上流行各種吃東西的影片，有時只要聽到炸雞的聲音，便已令人垂涎三尺，到底為何聽到食物的聲音已令人快樂？

臨床心理學家梁重皿解釋， 當我們聽到炸雞清脆的聲音時，可能會回想起炸雞的味道，甚至是你吃炸雞時的那個節日以及身邊的人，這些全是一些開心的回憶。原來，我們的腦袋根據我們過往的經驗，把炸雞和快樂聯繫了起來，因此當我們聽到炸雞的聲音，已經會有種開心、滿足的感覺。

邪惡食物，你可以稱它作垃圾食物，又可以叫它作「Comfort Food」。其實它治的不僅是你的胃，更多是你的心。外在環境的事物無法改變，但在失落時暫且拋開卡路里、減肥，偶而吃一次邪惡食物也不失為過。

採訪：許京妮

編輯：鄒仲安

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