飛到日本掃貨或飲食時，會見到價格有時屬未包消費稅價（「稅別」）、有時則含稅價（「稅込」），容易令人誤會。不過由4月1日開始，日本實施價格標示法，將會顯示含稅價。

相關新聞：日本旅遊｜廣島縣宮島將徵收遊客100日圓入島費 實施日期待議會3月決定

旅客或日本國民消費時都要計算消費稅，而旅客可以辦理退稅或去免稅店，但每次收到賬單時，會因計漏或計多與自己計算的數目有差距。有見及此，日本政府推出「總額表示義務化」，將價格標示改為只標示含稅價，又或是同時列出未含稅價及含稅價。

相關新聞：日本交通｜不敵武漢肺炎！ 京都將停售「地下鐵及巴士兩日券」 一日券加價

意即原價1,000日圓的物品，標示為「1,100円」或「1,000円（連稅1,100円）」皆可；「1,100円＋稅」則為錯誤標示。「總額表示義務化」不單只應用於日常品上，就連電視、網店或傳真等廣告皆會應用。同時，外賣食物8%稅率及10%堂食稅率亦要清楚標示，讓本地國民及旅客一目了然，方便消費。

撰文：周伯臻

編輯：洪慧冰

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！