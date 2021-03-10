又到了蜀葵花開的季節。在台灣要賞這種俗稱「一丈紅」的繽紛花海，主要在台南、彰化兩地，其中位於彰化縣田中鎮的田中蜀葵花海，不僅毗鄰高鐵站，當地也是一座隨處可見陶藝創作、充滿人文氣息的藝術村落。春遊花田迷宮，還可順訪田中老街，在充滿古韻的老厝內，品味在地美食，感受鄉間的愜意悠閒。

蜀葵花海花季至5月

蜀葵花又名「一丈紅」，顧名思義，便是長得相當高大，最高約可達3米，在高高聳立的花莖之上，可開出成串花朵，包括深紅、粉紅、白色、紫色等，盛放時不但繽紛多彩，且步入花叢之間，格外有種置身迷宮之感。今春氣候和煦，位在田中窯創藝園區的蜀葵花海，從春節前便已逐步綻放，目前花開逾5成，已顯相當繁茂，花季約可到4、5月間。

田中窯捏陶玩手拉胚

田中窯由彰化縣知名陶藝家葉志誠主持，近年已成為兼具人文與自然風采的藝術園區，除了逢花季來賞花之外，這裏可以捏陶玩手拉胚，也能欣賞展館內琳瑯滿目的陶藝創作。

而在花季期間，當然要好好欣賞他處少見的一丈紅。田中窯栽培的蜀葵花超過2萬株，穿梭其中，有花海環繞之感，尤其若是親子同行，孩童望着比自己高得多的蜀葵，別有一番趣味。

嘆新鮮出爐窯烤麵包

除了賞覽蜀葵，園內設有餐廳，除了可以坐下來好好喝杯咖啡，坐看窗外連綿花海，也能預約甕仔雞等美食，逢周末時還會有新鮮出爐的窯烤麵包，香氣四溢令人食指大動。

這裏還有個特色，便是貓兒挺多，不時就能見到小貓在花間穿梭，或是在園內打盹的情景。且田中窯所處的三民社區，也有窯燒貓村之稱，不單單是小貓多，且多年來經葉志誠老師與社區攜手之下，在街道旁創作了不少的窯燒貓，有的是立體雕塑，有的是壁面浮雕，皆為此地增添遊趣。

田中窯創藝園區

營業時間：上午8時30分至下午6時

收費：100台幣（約27港元），其中一半可抵消費

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號

網址：https://bit.ly/30rQwDd

田中鎮農田賞落羽松

而此行的意外發現，便是在2月底的此時，田中鎮上的落羽松依然有挺多顏色正美，比如在三民社區的斗中路二段230巷旁，便能見到農田間的成排落羽松，驅車鎮上偶爾也會見到路旁有落羽松的育苗區，是拜訪蜀葵之外的另一種收穫。

以前來到田中賞蜀葵之後，較常直接往其他鄉鎮遊逛.此行聞香而來，就近拜訪靠近田中火車站的女人香臭豆腐，本只想一啖美食，卻意外地發現過去並未留意的田中老街清麗、素樸之美。

嚐創意蝶豆花臭豆腐

女人香臭豆腐位處一幢歷史悠久、原是布行的老屋內，屋內以黑膠唱機等老物妝點，從1樓到沿着木梯而上的2樓都別有氣氛。這裏賣的臭豆腐、滷水採冬瓜、野菜等天然蔬果歷經數月發酵而成，原已和平常所嚐頗為不同，且在古早味、椒鹽等口味之外，甚至還有香椿乃至蝶豆花臭豆腐等相當罕見的創意吃法。除了賣臭豆腐，這裏也是一處藝文空間，2樓其實就是舉辦各種展覽的藝廊，也不時有音樂演奏等活動。

女人香臭豆腐

營業時間：下午2時至晚上7時30分（周一、二休息）

網址：https://bit.ly/38sNHX1

地址：彰化縣田中鎮員集路二段367號

漫步老街尋古早味老店

走出女人香臭豆腐，漫步在田中老街上，這裏雖然不像大溪、三峽、湖口、西螺等老街還保留如此多的傳統立面，老屋有點隱沒在現代招牌之中，但若多花點時間逛一逛，仔細瞧瞧，就會覓得不少動人的古早味。比如傳統的米行、鐘錶行、布行、百貨等等，依然保留舊時風韻，值得細細品味。而也因為來老街上走一遭，讓這趟春遊賞花之旅，更添人文意趣。

下榻設計旅店田中文旅

若想在田中鎮上再慢走慢逛，不妨留宿一晚。於2019年開幕的田中文旅，不僅仍屬相當新穎，也是南彰化地區少見的設計旅店，且從田中火車站步行約莫5分鐘便能抵達，相當便捷。

田中文旅門口花木扶疏、綠意盎然，步入其中雖然是帶點工業風的設計，卻又極具溫馨暖意。客房的陳設同樣各具趣味，簡約之中點綴一些繽紛可愛的色彩，部份房型可直接望向車站，看着火車來來去去，是在南彰化地區安排二日遊以上的不錯選擇。

田中文旅

地址：彰化縣田中鎮福安路32巷16號

網址：tianzhonghotel.com.tw

交通：

從台鐵田中站步行可抵女人香臭豆腐、田中文旅，從高鐵彰化站步行可抵田中窯；

台鐵田中站與高鐵彰化站間可搭7路客運接駁

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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