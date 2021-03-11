官涌疫苗接種中心證實，一名47歲男士於今早上於官涌接種中心注射科興疫苗，在休息區觀察期間感頭暈，醫護人員遂召救護車把該名男士送院。據悉該名男士沒有長期病患，但曾有「暈針」紀錄，送院前清醒，目前一切維生指數正常。其實去年底，台灣彰化縣私立達德商工亦有12名學生接種流感疫苗後，有指出現「集體暈針」情況，分別出現不自覺的手震及不明原因的發燒。

暈針常見症狀：頭暈、頭痛、心悸、胸悶

據台大醫院專家指，接種疫苗後出現的暈眩、惡心感、胸悶等反應，稱為暈針反應。暈針多發生在青少年身上，尤其是校園集體接種疫苗時，不時有女生出現聚集性暈針，出現如尖叫、抽筋、無法動彈等反應。一般而言，暈針是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成生理反應所致，症狀包括頭暈、頭痛、耳嗚、畏光、心悸、胸悶等，並非生理疾病。

暈針預防方法：避免空腹接種

至於預防疫苗時出現暈針的方法，專家建議應向接種者說明接種流程，並提醒接種前避免空腹（指定空腹抽血檢查除外）；等待接種時可播放音樂或影片，甚至與人聊天放鬆心情，在接種時提供舒適的座椅；接種疫苗後一旦發生暈針，建議先帶至休息區休息，並協助緩解緊張情緒，待不適的症狀改善後方離開。當然如暈針情況持續，就必須盡快送院治療。

記者：方富銓

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