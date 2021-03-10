法國喜劇《找我經紀人》（Call My Agent！）在第四季圓滿地落幕，製作人Aurelien Larger和Harold Valentin實牙實齒說不會有第五季了。他們認為無論是人物發展、情節推進，都在過去四季說盡。如此灑脫的告終，來得特別難能可貴。難得製作人沒有死纏爛打，拒絕把劇演爛，把角色當成無限輪迴的白老鼠。

Netfilx把《找我經紀人》四季一炮過放上網，讓我們能夠重新回味這部自2015年上映，就在法國火速走紅的電視劇。故事圍繞着巴黎的ASK經紀公司，四名性格不同、處事不一的經紀人事業路上順風順水，在經紀界一時無兩，無微不至照顧旗下明星、藝人，公事如選擇劇本、出席頒獎典禮，私事如介入家庭糾紛、與舊情人談判無所不包。ASK的老闆在度假時猝死，忽然失去龍頭，公司內憂外患，七國咁亂。

明星是凡人

《 找我經紀人》每集約一小時，以一名明星的故事為主線，以狗血接近肥皂的情節平衡殘酷的娛樂圈，搖晃在藝術和商業當中，不乏法式幽默。《找我經紀人》的一大特別之處是劇裏的明星是完全做自己，意思是他們是真的在演自己。此劇不太着重明星五光十色的生活，他們會坐交通工具、擔心事業停滯不前、擔心歲月流逝，面對家人、戀人也有羞於啟齒之事。正是如此，《找我經紀人》才能使與娛樂圈無緣的觀眾有共鳴感，一點也不離地。譬如，資深女演員Cecile de France滿心歡喜準備出演新戲，為着工作學騎馬、練習美式口音，最後卻被美國導演嫌年紀大（Cecile de France不過是四十多歲）；法國文青女神Charlotte Gainsbourg難以拒絕導演朋友的邀請，儘管明知那套是一部科幻爛片；就連被奉上神枱的Juliette Binoche也要應付低俗無品男人。明星始終都是明星，有其顧及的面子，而做醜人的重任往往落在經紀人身上。對這班法國明星稍有認知的觀眾更能看懂Inside joke，比如說Gainsbourg自言第一次看《Antichrist》並非看得很懂；遇上男影迷，對方熱情地說特別她在《Nymphomaniac》裏的表現，令到Gainsbourg很是尷尬。

混亂的法式關係

大明星是《找我經紀人》的亮點，但劇中主角還是ASK經紀公司的經紀人。我最喜歡的角色Andrea（由Camille Cottin飾演）是四名經紀人中最勇往直前、性格衝動，對電影業充滿熱情，為着事業，犧牲家庭、情人。她冷酷的外型和熱情的性格構成矛盾複雜的吸引力。而最狗血，但同時叫人入坑的情節也發生在她身上。Andrea是熱衷在網上找炮友的女同志，基於工作從不會和旗下女藝人搞曖昧。第一季，她戀上為人正直、在公在私有板有眼的女稅務員Colette（由Ophelia Kolb飾演）。二人乾柴烈火過後，Andrea逢場作興，愛情上不夠認真的性格，還是留不住Colette。令人凸眼的事在第二季發生了，被飛後的Andrea與新老闆玩3P懷孕了。奇就奇在，有了身孕的Andrea又跑去找Colette。而渴求認真愛的Colette在Andrea坦白後，竟也願意再次投入與Andrea的戀情，共同撫養女兒。這些狗血的情節可以說是莫名奇妙，但同時很「法國」。大家都是成年人，只要坦白，怎樣胡亂的關係還是可以說得過去的。

另一個有趣角色是見錢開眼的Mathias（由Thibault de Montalemb飾演），口甜舌滑的他正值事業的頂峰，既有美滿家庭，有錢老婆在背後撐腰，又有願意與他上山下海的女助手。因為私生女來巴黎投靠他，以至多年前的出軌行為曝光，妻離子散、明哲難保。這個無論外表或性格看起來都是雄糾糾的Mathias，在失意之時，像嬰兒一樣躲進女助手的懷抱。原本的妻子呢？在劇中鮮有露面，而ASK經紀公司其他人對於Mathias與女助手的辦公室戀情完全是非常接受。

向法國電影圈致敬

說到底，《找我經紀人》還是一部喜劇，一部向法國電影圈致敬的作品。角色的感情線雖然令人入坑，但卻非重點。劇中人物的選擇是非理性的，也沒甚麼軌迹、人物成長可言。就如Andrea辛辛苦苦請求Colette回頭，又輕易地跟Colette分開，其後又話要追回老婆；但的確，看得人開心，追晒四季會覺得如願以償、不會失望。

撰文：林三維

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