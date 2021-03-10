在台灣動保團體高雄市關懷流浪動物協會通報下，台灣高雄市動保處早前到當地杉林區一處民宅，成功營救出33隻被關在籠子裏的狗狗，籠內糞便堆積、沒有食物、環境惡臭，每隻狗狗都骨瘦如柴，讓動保人員直言，「這是活在糞便煉獄嗎？」動保處即時將該批狗狗送院檢查，並將追究飼主責任。

高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華表示，日前在救援途中，意外發現杉林區有一處狗狗的「糞便煉獄」，養在這裏的毛孩生不如死，大便堆積如山，環境比垃圾堆還髒，故通報動保處共同前往救援。

王小華指，這些狗狗被養在民宅旁，用一個個低矮籠子飼養，籠內既沒有食物，食水髒臭，籠內大便亦應該已有一年沒有清理，每一隻狗看起來都有皮膚病、骨瘦如柴，救援時她更一度氣憤地質詢飼主：「為甚麼要讓孩子們活在生不如死的糞便煉獄裏？」飼主竟回她說：「因為很忙，沒有時間。」

高雄市議員黃紹庭亦在Facebook分享救援過程照片，並指「尊重生命有這麼難嗎？這是高雄市嗎？誰能告訴我，這個是飼養還是繁殖場？飼養的環境骯髒、糞便堆積如山，這樣的環境適合毛孩子居住嗎？」

高雄市動保處指，已將33隻犬隻沒收並強制送院檢查，依當地《動保法》規定，若飼養不當，飼主將被罰款1.5萬至7.5萬元台幣（折合約4,155至2.1萬港元）罰款；若飼主有飼養不當行為，以致狗死亡或有生命危險，則需罰20萬至200萬元台幣（折合約5.6至56萬港元），及2年以下有期徒刑，將依狗隻檢查結果作綜合評量。

動保處又提到，訪談時，盧姓飼主稱狗隻都是外人帶至該區棄養，他把狗撿回來養，部份犬隻會帶去看守果園，已飼養兩年多，站在保護動物立場，該處將不得再飼養動物，及不可申請寵物業繁殖買賣或寄養業。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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