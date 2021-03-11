繼上兩集「好食唔好睇關注組」拜訪過平民化的餐廳，你可能會說人家小本經營，既然不是賣打卡食物，又何須勞師動眾去「整容」？今集我們專攻打卡餐廳，一樣找到視覺崩壞的食物。

於銅鑼灣、荃灣有三間分店的西式餐廳「無邊」，以質素高、份量多見稱，有別於一般「打卡cafe食唔飽人」的刻板印象，在一眾「相機食先」的餐廳之中得到不錯的評價。而我們在芸芸美食相裏面，發現了一道格格不入的Green Object，一堆全綠色醬汁混合物，份量十足，但拍起照來卻不是太吸引，卻有食客為此而來。原來深綠色醬汁是由新鮮菠菜打碎而成，加入忌廉汁、蘑菇及杏鮑菇雞煮成意大利飯，菠菜味甚濃，口感軟滑，而且飯粒亦軟硬適中。

所謂沒有比較，就沒有傷害，反觀餐廳其他招牌菜式，造型是多麼的誇張又精緻。餐廳主打多款全日早餐，其中「至尊全日早餐」用上多種顏色的食材拼砌而成，擺盤豐富又有視覺效果，特別引人胃口；父親節時推出的「大細路漢堡」，一大一小的漢堡叠在一起，感覺就像兩父子「騎膊馬」。在台灣開店時，為了響應同志驕傲月，又推出過一系列的彩虹梳打特飲。

幾位老闆在食物造型方面花過不少心思，他們經常一起試菜和研究擺盤，還會討論實行性。「因為漢堡、飲品類比較容易掌握，容易拼砌得精美和浮誇一點。要是意大利飯或者意粉類，我們只可以做到基本的擺盤，就是很實在的一個飯加一個菇。」老闆之一的Ivan表示，餐廳的食物種類眾多，有時難以避免忽略了某些菜式的賣相。「我們看見店內某些食物，拍來拍去都不夠好看，也沒辦法，惟有拍一些本來就好看的菜式。」對於意大利飯的擺盤，Ivan說因為難度太高，所以從沒想過如何去做誇張的造型。

既然無從入手，那就讓專業的食物造型師助你一臂之力。我們邀請到曾擔任多個知名品牌的食物造型師Alice Ngan，相信這個任務難不到她。改造經驗豐富的Alice解釋道，食物造型師的任務是美化食物，令它們更上鏡，就像食物界的美術指導。他們的工作要視乎不同客戶的目的，可以純粹為拍廣告照，只求美觀、不理味道。若然要為一間餐廳去構思菜式的擺盤，便要顧及廚房人手及出餐的問題。

她向老闆了解過意大利飯的做法和過程後，務求在不改變味道的前提下改造。她建議將原本一早加入飯中的忌廉汁抽取出來，把意大利飯堆砌成一個山形，再在山形飯上倒少許白色忌廉汁，做出滴漏的效果。這樣波特菇和山形飯之間就會有一層白色忌廉汁作分隔，整體看起來都不會太暗。而上層的波特菇會切成條狀，可見菇裏面是一層接一層的，也好讓客人吃的時候更方便。最後，把菜式其中一樣較貴的食材，巴馬臣芝士刨成薄片撒在表面，代替了現在用的巴馬臣芝士粉，令整體造型看起來比較名貴，香氣也會更重。我們再訪問了在場食客的意見，大部份人都覺得改造後的樣子沒那麼單調，顏色豐富，也比較吸睛。但問到如果改造後隨即加價，又會如何選擇呢？反而女孩子們都寧願選擇原本的樣子和價錢，不約而同地表示好吃最實際。

改造後的意大利飯，外形和主題都更突出，老闆亦大讚賣相比原本的吸引許多，並決定將新的元素融入原來的做法之中。他考慮到把意大行飯砌成山形會拖長了出餐時間，溫度改變可能會令醬汁變得更太稠，加上拍照的時間，客人未必能即時嚐到最新鮮的味道；除此之外，改用巴馬臣芝士薄片和滴漏形忌廉汁也是可取的方法。老闆又補充道：「我們開店以來都絕少加價，不想因為做了少許改動就加價。我個人而言一定以味道為先，造型固然重要，若然我想享受的話，除了食物造型，也要看餐廳裝修、服務態度等等，整體表現也很重要。」

無邊 No Boundary

地址：銅鑼灣希雲街9號地下

地址：銅鑼灣渣甸街61號地舖

記者：黎婉婷

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！