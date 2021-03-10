習近平完全接管香港，西方世界繼續冷眼旁觀，下一步將會是台灣，很多評論認為攻台未準備充足，必須十年時間。可是，從各方面形勢來看，2022年習近平走向永續執政前，有機會為了功蓋毛澤東，武力攻台，效法大清康熙皇帝。

今日介紹的作品《曾經以為中國最幸福》，當中討論了攻台部署，此書為兩位日本中國觀察家：《產經新聞》前北京特派員矢板明夫（現為台北支局長）與中日外交專家石平的對談集。石平八十年代赴日求學，後歸化日本，2009年開始在《產經新聞》撰寫專欄「石平的China Watch」。

學習俄羅斯 先以非熱戰攻台

作者認為對中共實現侵略的目標，首選是台灣，因為在南海補給線太長，加上海軍力量不足，就算拿下幾個島，也沒辦法擴展到太遠的地方。至於近期不斷爆發衝突的印度，因中國和印度之間聳立着喜馬拉雅山脈，就算拚命開拓道路，補給線還是太過漫長，戰略上不可行，餘下就只有台灣，因為台灣不只人口眾多，而且島內還有很多所謂「親中派的外省人」。特別是台灣的軍人，有很多都是外省第二、第三代；因此， 對這些人來說，中國統一具吸引力。此外中國也正操縱台灣的竹聯幫等外省幫派，以及台灣本土的幫派，進行各式各樣的活動。矢板明夫指作為中國奪取台灣的劇本，「習近平徹底研究了俄羅斯在2014年與烏克蘭爆發的克里米亞紛爭中所採取的行動方式。他不只派遣專家前往俄羅斯，還針對俄羅斯如何併吞克里米亞的過程進行了詳細研究。」

併吞克里米亞是非熱戰模式，靠心戰發動網絡恐攻、散佈假新聞、利用各式各樣的地下工作讓敵方陷於混亂，先製造親俄親烏兩派衝突，讓親俄派掀起動亂，然後奪取政權，接着在這一瞬間，俄羅斯便出兵支援。矢板相信中國為了將台灣置於實質支配下，必定會採取相當多地下性質的手段。而石平則認為習近平在下次黨大會中，恐怕就要面臨最大的考驗。儘管他廢除了國家主席的任期，但要永續執政，還是需要「大義名分」，這導致他必定會採取冒險激烈的行動。

六四嚐甜頭 西方制裁得個樣

攻打台灣會引起國際制裁，但因台灣不是聯合國成員，中國又係安理會常任理事國，聯合國無法發動制裁，那麼西方集體發動經濟制裁？石平認為中共會視若無睹，「因為中國在『天安門事件』中嚐到了甜頭，他們看準了先進國家的制裁只是擺擺樣子，不可能持續三年以上。」如果香港順利併入大灣區，變成「深圳南」，而西方繼續觀望，相信會鼓勵中共的冒險行動。

作者認為中國知道「台灣本土認同」已成主流，統派已經是少數，中共對這點也心知肚明，因此他們若不採取甚麼行動，台灣年輕人的意識只會漸漸遠離中國。在這一點上，習近平對香港的研判恐怕也一樣，於是就借反送中運動及疫症時機，一舉將香港變成直接管治，以免日後「香港本土認同」成為主流，便有失去政權控制的危機。這種應對危機超前意識，是習近平決策的基礎，對於香港作出了這行動，下一個必然是台灣。

撰文：劉細良

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