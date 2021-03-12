消息指，今日武漢肺炎（12日）暴增約60宗確診，大部份與URSUS Fitness健身中心群組有關。中大呼吸系統科講座教授許樹昌於電台節目訪問時更形容數字驚人，擔心成為跳舞群組翻版。香港健體專業人員總會會長王曉山則在另一節目中批評今次涉事健身中心「累街坊」，認為可能有關中心防疫措施做得不足，管理上未有太嚴謹，加上健身中心未有好的通風系統，一旦有患者沒有戴口罩，容易將病毒傳播開去。他相信今次是個別情況，強調大部份健身室都很守規矩，嚴格執行防疫措施。

其實除了健身中心的防疫措施外，個人的安全意識亦非常重要。經常到健身室操肌的醫學博士饒家棟醫生認為，只要做足健身抗疫措施，其實可大大減少感染的風險。

要帶大小毛巾去做GYM

饒家棟醫生表示，抵達健身室的第一件事，是先洗澡，再換上健身服飾，洗手後就可以去健身了。另外要謹記攜帶大小毛巾，他習慣先在健身儀器上噴灑消毒藥水或稀釋漂白水，再用小毛巾抹乾淨儀器及把手的位置。他提醒，消毒酒精雖然有消毒功效，但有機會破壞儀器上的假皮，不建議使用。接着就可以用大毛巾蓋上儀器，以防身上的細菌傳播到儀器上，但要注意切勿使用兩面同色的毛巾，因為會容易忘記哪一面用來覆蓋儀器，哪一面是向着自己。

戴口罩兼保持距離

饒家棟醫生笑言，很多市民舉重時習慣發出聲響，容易將口水噴到四周，為他人設想，應該抹乾淨儀器才讓下一位使用。如果只是集中舉重，又或者喜歡一邊健身一邊聊天，應盡量佩戴口罩；但如果是跑步或做帶氧運動，戴着口罩會很辛苦，若果再加上流汗，口罩就會緊貼面部。雖說汗水甚少機會傳播病菌，但當跑到興起之時，可能會噴出口水，假如旁邊有人使用跑步機，就會互相感染，因此最好盡量相隔一部跑步機或健身儀器。

切勿有任何身體接觸

嫌一個做gym太悶，有人會選擇近年興起的小組運動，做得興起之時可能會擊掌。不過在抗疫時期，這些動作應盡量避免，人與人之間也應該保持一定距離，盡量隔開一個手臂位置。運動期間如果想喝水或蛋白質飲品，開蓋前要先用消毒酒精搓手，因為瓶蓋的位置會直接觸碰到口部，如果隨身沒帶備酒精搓手液，就可以選擇某品牌的飲料，其瓶蓋的設計完全蓋過了瓶口，所以就比較安全了。最後，離開健身室中心前謹記要換衣服，不然就會將健身中心的細菌或病毒帶回家。

記者：方富銓

編輯：鄒仲安

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