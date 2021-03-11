上期本來想講「睇樓」，但為了回應好友的查問，那就先談談疫情的最新情況吧。畢竟在香港所得知的英國資訊，有別於在英國的實際狀況。執筆之際，英國疫情持續緩和，曼仔（筆者的兒子）也終於揹起書包上學去，是時候回到香港人最關注的題目——睇樓。

睇樓五大要素：樓價、治安、校網、工作機會、生活配套

講到睇樓，筆者（曼爸）認為有五大要素實在缺一不可——樓價、治安、校網、工作機會、生活配套。不要問我何者較重要，因為樣樣皆重要，環環相扣。舉個例，樓價「只售一蚊」，但居於「生番」之地，治安奇差，你敢住嗎？相反，治安奇佳，但樓價售一億，買得起的又有幾多人？到樓價治安兩全的時候，附近生活配套與工作機會卻匱乏，你又會考慮嗎？即使你沒有小朋友，校網不在你考慮之列，餘下四者仍是環環相扣，與其向某一方向傾斜，倒不如平衡選取較恰當。

我在港時也甚喜歡睇樓，無論參觀親友的居所，還是偶爾陪朋友，都從不「托手踭」，皆因睇樓可以學習別人對空間的運用、參考別人的室內設計技巧、佈置品味等，頗多益處。但在英國睇樓，筆者卻曾遭遇一些滑鐵盧。

袋定Plan B 心儀單位未必有得睇

筆者曾於睇樓網站，相約心儀單位參觀，不管是二手樓還是新樓（new build），大部份都能獲得一些經紀電郵回應。然而，睇二手樓的「甩底」率卻甚高，不是經紀不回應，就是明明約好了周二參觀，但經紀卻在臨參觀前一天突然送上電郵，表示睇樓取消，既不會改期，更不會再有下文。但時隔三數天後，該經紀卻又會主動來電或傳來電郵，表示有另一些樓盤適合筆者，可替筆者安排參觀。奇怪在筆者發現本來心儀的單位，卻仍在睇樓網站裏繼續善價待沽。我不欲多作猜想，看官自行判斷，筆者只想提醒一件事︰不要以為你看中的單位，就一定能約得到「睇」。如果閣下沒有預備好plan B，而只有指定的一兩個地區作為心水，那你可能要有心理準備，實際可供觀看的樓盤數目，可能遠不如你從睇樓網站裏搜尋得到的那麼多。

由樓宇結構到水喉電線壽命 二手樓注意事項多

除了五大要素，若然閣下對二手樓有興趣，要注意的事實在多如繁星。譬如一些樓齡達40年以上的二手樓，建築材料是甚麼？生活機能如何？鄰居為何許人？樓盤本身是否殘舊？結構有否問題？屋頂有否漏水或破洞？樓盤是否使用儲糞池？附近有否水浸問題、是否靠近河流（必須調查flooding map，水浸在英國絕不罕見）？即使是屋宇內部，也有甚多地方需要注意，例如室內溫度與隔音如何？暖氣爐壽命如何？窗戶是否double glazed window（雙層玻璃窗）？EPC水平如何（Energy Performance Certificate，能源效益證書）？水喉電線壽命如何？上手業主曾否改動樓則？若有extension（擴建）的話，是否已獲得council（區議會）批准？甚至電線插頭位的分佈排列，也該好好的細心留意。

日本虎杖或影響屋宇結構

好了，你以為就這樣就足夠了？後花園的植草狀況，有否違禁的植物？例如日本虎杖（Japanese Knotweed）等等，假如家居附近發現這種被譽為世界百大最有害入侵種類植物之一，不僅影響屋宇結構，隨時連申請按揭都會遇上麻煩！所以，我曾說過最好不要隔山買牛（租尚可，皆因只屬短期），只因細節甚多，有沒有想過就算有好友代你拍片睇樓，但附近若有怪異臭味，拍片是無法拍到這些氣味的？我體諒總有人有其隔山買牛的原因，也只好表示「勇氣可嘉」。

新手分享「撞板」經歷 移民路上互相扶持

行文至此，我又多了幾位朋友開始「心思思」，既欲移英，又諸多顧慮。筆者一直想講，「曼爸」的存在，從來非站於一個移民專家的道德高地上，去指導大家如何移民（在英國，取酬的移民顧問是必須考牌的）。像KOL那些移民專家，YouTube已經多如雨後春筍了，犯不着再添我這一位。相反，我的存在，是想讓大家看看一個新手移民，有着和你差不多的背景際遇，懷着跟你差不多的原因和心情，還有在差不多的時間點上，離開我們的香港，然後戰戰競競、到處「撞板」，但依然繼續勇往直前。以前傳媒界的師父教落，做傳媒，比觀眾「行前」半步就夠了，若行前一步，則曲高和寡，受眾未必明白；而半步，卻恰到好處。我正是希望，成為那位走前你半步的心靈慰藉者與加油打氣者。

正如筆者有些親友移居加拿大30多年，也早已變成藍朋友。縱然他們對當地資訊十分熟悉，但他們沒有活在香港這片土地很久了，早已跟香港「甩咗轆」、「脫晒節」。即使經驗老到，也絕非跟你我一樣，屬於同一代的新移民，他們不了解這一代的新移民所需。別忘了，曼爸 is here，就是想鼓勵你不要怕，大家都是新手，互相扶持，齊上齊落，you will never walk alone。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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