上期本來想講「睇樓」,但為了回應好友的查問,那就先談談疫情的最新情況吧。畢竟在香港所得知的英國資訊,有別於在英國的實際狀況。執筆之際,英國疫情持續緩和,曼仔(筆者的兒子)也終於揹起書包上學去,是時候回到香港人最關注的題目——睇樓。

睇樓五大要素:樓價、治安、校網、工作機會、生活配套

講到睇樓,筆者(曼爸)認為有五大要素實在缺一不可——樓價、治安、校網、工作機會、生活配套。不要問我何者較重要,因為樣樣皆重要,環環相扣。舉個例,樓價「只售一蚊」,但居於「生番」之地,治安奇差,你敢住嗎?相反,治安奇佳,但樓價售一億,買得起的又有幾多人?到樓價治安兩全的時候,附近生活配套與工作機會卻匱乏,你又會考慮嗎?即使你沒有小朋友,校網不在你考慮之列,餘下四者仍是環環相扣,與其向某一方向傾斜,倒不如平衡選取較恰當。

我在港時也甚喜歡睇樓,無論參觀親友的居所,還是偶爾陪朋友,都從不「托手踭」,皆因睇樓可以學習別人對空間的運用、參考別人的室內設計技巧、佈置品味等,頗多益處。但在英國睇樓,筆者卻曾遭遇一些滑鐵盧。

袋定Plan B 心儀單位未必有得睇

筆者曾於睇樓網站,相約心儀單位參觀,不管是二手樓還是新樓(new build),大部份都能獲得一些經紀電郵回應。然而,睇二手樓的「甩底」率卻甚高,不是經紀不回應,就是明明約好了周二參觀,但經紀卻在臨參觀前一天突然送上電郵,表示睇樓取消,既不會改期,更不會再有下文。但時隔三數天後,該經紀卻又會主動來電或傳來電郵,表示有另一些樓盤適合筆者,可替筆者安排參觀。奇怪在筆者發現本來心儀的單位,卻仍在睇樓網站裏繼續善價待沽。我不欲多作猜想,看官自行判斷,筆者只想提醒一件事︰不要以為你看中的單位,就一定能約得到「睇」。如果閣下沒有預備好plan B,而只有指定的一兩個地區作為心水,那你可能要有心理準備,實際可供觀看的樓盤數目,可能遠不如你從睇樓網站裏搜尋得到的那麼多。

由樓宇結構到水喉電線壽命 二手樓注意事項多

除了五大要素,若然閣下對二手樓有興趣,要注意的事實在多如繁星。譬如一些樓齡達40年以上的二手樓,建築材料是甚麼?生活機能如何?鄰居為何許人?樓盤本身是否殘舊?結構有否問題?屋頂有否漏水或破洞?樓盤是否使用儲糞池?附近有否水浸問題、是否靠近河流(必須調查flooding map,水浸在英國絕不罕見)?即使是屋宇內部,也有甚多地方需要注意,例如室內溫度與隔音如何?暖氣爐壽命如何?窗戶是否double glazed window(雙層玻璃窗)?EPC水平如何(Energy Performance Certificate,能源效益證書)?水喉電線壽命如何?上手業主曾否改動樓則?若有extension(擴建)的話,是否已獲得council(區議會)批准?甚至電線插頭位的分佈排列,也該好好的細心留意。

日本虎杖或影響屋宇結構

好了,你以為就這樣就足夠了?後花園的植草狀況,有否違禁的植物?例如日本虎杖(Japanese Knotweed)等等,假如家居附近發現這種被譽為世界百大最有害入侵種類植物之一,不僅影響屋宇結構,隨時連申請按揭都會遇上麻煩!所以,我曾說過最好不要隔山買牛(租尚可,皆因只屬短期),只因細節甚多,有沒有想過就算有好友代你拍片睇樓,但附近若有怪異臭味,拍片是無法拍到這些氣味的?我體諒總有人有其隔山買牛的原因,也只好表示「勇氣可嘉」。

新手分享「撞板」經歷 移民路上互相扶持

行文至此,我又多了幾位朋友開始「心思思」,既欲移英,又諸多顧慮。筆者一直想講,「曼爸」的存在,從來非站於一個移民專家的道德高地上,去指導大家如何移民(在英國,取酬的移民顧問是必須考牌的)。像KOL那些移民專家,YouTube已經多如雨後春筍了,犯不着再添我這一位。相反,我的存在,是想讓大家看看一個新手移民,有着和你差不多的背景際遇,懷着跟你差不多的原因和心情,還有在差不多的時間點上,離開我們的香港,然後戰戰競競、到處「撞板」,但依然繼續勇往直前。以前傳媒界的師父教落,做傳媒,比觀眾「行前」半步就夠了,若行前一步,則曲高和寡,受眾未必明白;而半步,卻恰到好處。我正是希望,成為那位走前你半步的心靈慰藉者與加油打氣者。

正如筆者有些親友移居加拿大30多年,也早已變成藍朋友。縱然他們對當地資訊十分熟悉,但他們沒有活在香港這片土地很久了,早已跟香港「甩咗轆」、「脫晒節」。即使經驗老到,也絕非跟你我一樣,屬於同一代的新移民,他們不了解這一代的新移民所需。別忘了,曼爸 is here,就是想鼓勵你不要怕,大家都是新手,互相扶持,齊上齊落,you will never walk alone。

