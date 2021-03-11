香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Molly。

名字：Molly

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：498554

晶片編號：603 297 621

其他事項：在短短的三個月內，Molly已第二次住進愛協領養中心。原在一月被新家庭領養的Molly，卻因主人的私人理由而被退養。天知道牠該有多難過。由於Molly是隻容易緊張的小貓，故此你會看見牠長期以「飛機耳」來表達牠不安的情緒。但毋須擔心，Molly並不帶有任何攻擊力，你可嘗試輕輕地靠近且撫摸牠，然後你便會發現Molly會緩緩地閉起眼睛，這是貓咪跟你打招呼的其中一個方式。你亦可嘗試利用Molly最愛的魚罐罐來拉近你們之間的距離。另外，我們建議有經驗且沒有小朋友的家庭領養。Molly正在愛協等待一個溫暖的家，快來領養中心帶牠回家吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月8日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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