今時今日作為駕車人士，除了車牌和身份證之外，電話又怎可缺少幾個關於駕駛的應用程式傍身呢？所以今日CarMan就決定向大家介紹四個駕車人士必備的應用程式，希望各位駕車人士會用得著吧。

Waze：

作為有一定路面經驗的駕駛者，香港九龍新界的道路大致可以認得七七八八，不過導航應用程式之所以有它的存在價值，就當然不止於為你帶路那麼簡單，事關很多用家都是利用導航的實時交通狀況來提示自己要避免塞車的路線。儘管這個功能在各大導航應用程式都有，不過今次就要向大家介紹一下Google旗下的Waze。

Waze是一間2007年於以色列創立的地圖開發商，其後於2013年給Google以10.3億美元收購，能夠吸引巨人Google的青睞Waze固然有自己與眾不同的地方，那就是讓用戶之間通報實時路況，使路線更加準確。因此對比起大家最常用的Google Map，Waze就多出了一大堆路面狀況供用戶「報料」，例如是「安全車速位置」、修橋補路、塞車、封路、交通意外等突發情況。除此之外，Waze亦會因應用戶的日常習慣而自動學習常用的目的地，通勤時間及偏好路線。不過Waze在香港最大的缺點就是用戶群遠不及Google Maps廣闊，所以用起來未必能夠做到外國地方般成熟。

「走鬼」：

相信最讓駕車人士氣憤的事情，就是有時候人有三急去廁所或者走進茶餐廳買外賣然後被人抄牌，所以第二個要向大家介紹的App，就是由本地App開發商ECHK Hong Kong所研製的「走鬼」。顧名思義「走鬼」就是一個利用駕車人士守望相助的精神以避免無辜被請食「牛肉乾」的App。在概念上它跟Waze一樣都是講求用戶匯報數據的App，所以不論閣下是否駕車人士都好，只須要路過見到有警車或者「咖啡」開始抄牌或路過都可以即時利用「走鬼」App去通知其他駕車人士。值得一提的是，「走鬼」這個App的設計和介面都極之簡單就只有「泊車」和「通報」兩個選項，而且不須要用戶登記任何資料。不過由於通報過程十分簡單，所以都有機會出現被濫用或誤報情況，大家要留意。

入錶易：

隨着香港越來越多新款智能咪錶落成，泊車入錶不再受限於八達通卡，所以第三個向大家推介的App就是由運輸署推出的入錶易。由於新咪錶的重點就是遙距繳費功能，所以用家只須下載｢入錶易｣手機應用程式，並在現場入錶後，之後可透過手機應用程式與咪錶連結，便能遙距繳費入錶，延續泊車時段一次。若駕駛者在四小時後想要續泊，便須要再前往現場入錶，再重複上述步驟一次，如此類推。除了遙距入錶之外，新款咪錶亦安裝了感應器，偵測車位是否已被佔用，提供實時資訊，並透過「入錶易」和「香港出行易」等手機應用程式發放，以便駕駛者尋找空位，從而减少車輛在道路上尋找泊位的時間，改善交通。

油價資訊通：

今時今日在香港養車可謂一闊三大，除了車價加和牌費加之外，最常加價的就是油價了。儘管坊間各油站的表面零售價都是一樣貴，但每一家油站都會有自己的折扣方案。無奈這些折扣方案有時候比起微積分還要複雜，所以今日最後一個向大家介紹的App就是由消委會推出的油價資訊通。這個App就是集合了全香港所有油站的油價資訊，然後再按照用戶所輸入的個人化選擇，提供最新的燃油價格及相關折扣優惠資訊，讓消費者在入油前得知作出明智的決定。除此之外，這個App更設有「指定油站折扣」和「油券優惠」等計算功能，讓用戶可以更全面地格價，入油也能慳到盡。

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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