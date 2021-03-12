Google宣佈，會推出3項Google Maps新功能，其中「道路編輯工具」能讓用家更易幫Google Maps編輯道路資訊，以後見到Google Maps有錯誤都可以幫手改正啦！

在地圖上繪製新道路或遺漏的道路

Google推出全新的電腦版「道路編輯工具」，讓使用者更方便匯報道路變更。當使用者在maps.google.com上發現有道路遺漏，只要按一下側邊的「選單」按鈕，前往「編輯地圖」部份並選取「道路遺漏」即可。以往須用文字描述道路錯誤或要修改的地方。現在可以直接繪製線條畫出正確的通路，更可命名道路並變更道路通行方向，甚至重新校正或直接刪除不正確的道路。

此外，如有特定道路封閉，使用者還可以向Google匯報封閉日期、原因、方向等資訊。為確保相關建議和編輯資訊正確無誤，Goolge在發佈之前都會先驗證使用者貢獻的道路更新內容。這項功能將於近幾個月內，在超過80個國家推出。

在地圖上發佈近期相片 分享最新體驗

Google Maps的照片能讓用家更了解地點資訊，但有時，過時的相片也會帶來誤會。Google Maps會在近期推出「近期相片」功能，讓用家透過近期相片輕鬆地尋找與分享體驗，要分享「近期相片」，只須在一個地點用相片搭配簡短文字說明，毋須提供評論或評分。

當使用者在Google Maps上查看某個地點時，只要前往「最新動態」（Updates）分頁，就能看到商家和其他使用者分享的最新相片，若要分享自己的最新相片，選擇「上傳近期相片」按鈕、選取相片、加入簡短說明並張貼訊息，張貼相片沒有張數限制，也可以至「最新動態」分頁查看其他人提供的近期相片。

參與社群挑戰 一同提供評論和更新

除了以上兩項新功能，Google亦在美國率先推出新功能「Local Love挑戰」活動，推廣大家對社區的關心。用家能在Google Maps的「貢獻」分頁參加「Local Love挑戰」，為造訪過的店舖、地點，新增評分、評論和確認資訊，用家所貢獻的每項內容都會計分，目標是希望能在整個活動中集體總計能更新10萬個商戶和地點。Google將用「Local Love 挑戰」中得到的成果，作為未來在更多國家推出更新的依據。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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