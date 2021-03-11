抗疫日久，社會開始關注吸煙與新冠肺炎之間的關連。有廣泛報道指出吸煙者可能比非吸煙者更有機會感染新冠病毒，而病毒或會經由呼出的煙霧傳染給周邊人士。其實不論新冠病毒存在與否，吸煙本身已經對身體造成巨大傷害，而呼出的二手煙更對非吸煙者造成相同程度的傷害。

吸煙不能提神反致焦慮 增患心血管疾病風險

根據世界衞生組織數據顯示，每六秒鐘就有一人因吸煙導致早死。吸煙時，香煙中導致上癮的活性物尼古丁可以直接從肺部進入血液，只需幾秒鐘即可到達大腦。而吸煙者認為疲倦時吸入尼古丁可以提神、緊張時又可以讓他們平靜下來，但事實正好相反，吸煙實際上會令人焦慮及緊張，當吸煙者有一段時間沒有吸煙，他們會感到焦慮並渴望再吸取尼古丁。當再吸收尼古丁後，他們有錯覺以為情況有所改善，其實這是對尼古丁產生依賴而引起焦慮感。

尼古丁並不會導致吸煙者致癌，因為引致癌症的主兇是香煙中超過70種有毒化學物質，包括焦油和一氧化碳。當中懸浮粒子會增加患上阻塞性肺病和心血管疾病的風險。但只要戒菸12小時，身體一氧化碳濃度已可以回到正常水平；九個月內更可減少呼吸困難、咳嗽等問題。如果男士在30歲前戒煙，壽命更可延長10年；60歲前可延長3年。所以戒煙永遠不會太遲。

剛戒煙可用尼古丁香口膠「過煙癮」

如果吸煙者想戒煙，應該向政府或私人戒煙服務尋求幫助，專家顧問會提供有效方法並控制尼古丁依賴性，可以大大提升永久戒煙的成功率。戒煙服務包含藥物治療及非藥物治療，或兩者相結合治療。從吸煙者的個人喜好、可行及依從性、過往戒煙經歷、藥物副作用等來選擇最合適的治療。

尼古丁替代療法是其中一種藥物治療，包括尼古丁貼片、香口膠、口噴劑及含片。尼古丁替代藥物可以在藥房購買，毋須處方。如果吸煙者還沒準備好戒煙，都可以考慮使用尼古丁替代藥物，因為尼古丁替代藥物並沒有曾提及的會致癌的有毒化學物質如焦油，又可減少吸煙數量，提高戒煙機會。以尼古丁香口膠為例，如果每天吸煙少於20支，可以採用2毫克尼古丁香口膠，當煙癮發作時就嚼一口。

提醒大家以上建議只用作參考，藥物治療選擇因人異議，必須考慮吸煙者病歷、藥物副作用等因素。而長期吸煙還會影響肝臟酵素，影響某些藥物代謝及使用劑量。詳情請聯絡你的藥劑師及其他專業醫療人員。

撰文：王中彥藥劑師（香港藥劑師工會）

編輯：鄒仲安

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