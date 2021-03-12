最近西貢炸髀名店被指為藍店，有人大爆老闆不斷出撐警貼文，因此被網民封為黑心炸髀，若想吃又香又大隻的雞髀，各區其實還有很多選擇。今次介紹的良心食店，分別是位置大埔的三多第一分店、鼎天茶室、油麻地的和順記、深水埗添福小食及光榮冰室。

三多第一分店 大埔名物黃金炸髀

提起炸髀，好多人自然聯想起大埔三多，由最高峰有近10間加盟店，到現在只餘下大埔2間，分別是總店和第一分店。網民推介位於美豐花園的第一分店，在前年6月9日率先罷工表態；和總店拆夥後，第一分店由80後李先生和太太經營，沿用總店炸粉配方，堅持即叫即生炸。一隻炸髀要等至少15分鐘，脆漿炸得很薄，受疫情影響，現在日賣240隻，每隻賣$30。而店內還有另一名物滷水雞髀，味道偏甜及藥材味較輕，有點像豉油雞髀，較適合年輕人口味。

油麻地和順記 韓式醃法泡製大大隻炸髀

位於油麻地內街，有一間隱世小店，名字叫和順記。原本這舖位一直是死舖，人迹罕至，10年內便轉手5次以上，偏偏老闆黎俊豪就選擇在此開店，舖頭開朝七午四，主打8至10款碟頭飯，當中的特大雞髀更是店內熱買精選，不少街坊更說是油麻地最好吃的雞髀。黎老闆從前做過設計師，又做過解款車主任，半年前用40萬元開店，店內主打的肉類以韓式醃製。「雞髀用美國貨，用果酸將菠蘿水果做成一個汁去醃，肉質會較嫩滑，每次醃雞髀都要3小時，所以限量供應。由於人手不夠，加上即叫即炸，每次都需要十多分鐘才可上碟。」黎老闆直言，好食的東西是要等，「你可以吃速度，但只會是微波爐加工食物；要快還是要好食，就要你自己作出選擇。」

大埔名店鼎天茶室 雞髀燒肉造就長龍

位於大埔的鼎天茶室，老闆Ben一直都非常受街坊歡迎，不論任何年紀階層都關係良好。或許是因為老闆為人非常熱心，每當看到不公平都會發聲，當中那份直率的個性，令到鼎天茶室成為該區街坊的指定飯堂。而食物方面，可以用5個字來形容：大件夾抵食。炸雞髀拼薯角，雞髀大隻之餘炸粉亦不太厚，而日常的午餐部份都會每日更新，大大份的碟頭飯，加上足料的麵食常餐，令到餐廳經常座無虛席，由於經常大排長龍，想試的朋友記得預時間。

添福小食 畢明推薦即製炸髀

位於深水埗的添福小食，過去因大量香港人支持而人氣大升，因此經常出現人龍。由於全部食物都是即叫即造，因此店外經常大排長龍，除了主打的漢堡包外，薯條炸雞髀亦都同樣出色，就連傳媒人亦都大讚添福小食的食物高水準。由於營業時間不定，如果想來添福小食的朋友，記得留意其FB專頁，免得摸門釘啦。

光榮冰室 追求傳統冰室味道

光榮冰室，相信毋須多講，餐廳設計雖然平凡，但正有舊年代單純追求味道的冰室感覺。冰室內每張檯都會見到沙嗲牛麵、大大碟叉燒炒蛋飯，與及下午茶的生炸大雞髀。雞髀皮脆肉嫩，不油膩，無論是堂食還是外賣，都絕無偷工減料。老闆一直堅持請同路人手足，此外更希望與相同理念的公司合作，正真做到手足支持，一同支撐落去。

新嘉美 學生飯堂

這間位於灣仔的新嘉美，開業至今已有35年歷史，一直深受附近的學生喜愛，全因為老闆娘靚姐大方又不計較，靚姐更有一個宗旨，就是學生吃多少也沒有問題，只要吃得到便可以，一直用行動支持學生。老闆娘知道學生正於發育階段，有些較為大吃，普通一碟份量他們也不夠，就會添飯及餸也可以加，就算一碟炒飯，不夠也可以餸兩碟給他們，也是收同一個價錢，因此不少學生對老闆娘的舉動亦非常心激。至於新嘉美的炸脾，有網民更大讚製作出色，皮炸得極脆，而且切開的時候脾肉熱到出煙，真的看到也流口水，下次大家要吃炸雞脾時，又可以有多個選擇。

三多第一分店

地址：太和翠樂街11號美豐花園地下1號舖

和順記

地址：油麻地碧街24號

鼎天茶室

地址：大埔安慈路3號翠屏花園商場地下3號舖

添福小食

地址：塘尾長沙灣道80號

光榮冰室

地址：尖沙嘴厚福街5-6號地下6號鋪（尖沙嘴店）

新嘉美茶餐廳

灣仔摩理臣山道26號地下

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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