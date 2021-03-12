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炸雞髀｜6大良心炸髀推介 大埔三多堅持即叫即生炸 和順記韓式醃肉 添福小食連專欄作家畢明都讚

1小時前

最近西貢炸髀名店被指為藍店，有人大爆老闆不斷出撐警貼文，因此被網民封為黑心炸髀，若想吃又香又大隻的雞髀，各區其實還有很多選擇。今次介紹的良心食店，分別是位置大埔的三多第一分店鼎天茶室油麻地的和順記深水埗添福小食光榮冰室

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三多第一分店 大埔名物黃金炸髀

提起炸髀，好多人自然聯想起大埔三多，由最高峰有近10間加盟店，到現在只餘下大埔2間，分別是總店和第一分店。網民推介位於美豐花園的第一分店，在前年6月9日率先罷工表態；和總店拆夥後，第一分店由80後李先生和太太經營，沿用總店炸粉配方，堅持即叫即生炸。一隻炸髀要等至少15分鐘，脆漿炸得很薄，受疫情影響，現在日賣240隻，每隻賣$30。而店內還有另一名物滷水雞髀，味道偏甜及藥材味較輕，有點像豉油雞髀，較適合年輕人口味。

油麻地和順記 韓式醃法泡製大大隻炸髀

位於油麻地內街，有一間隱世小店，名字叫和順記。原本這舖位一直是死舖，人迹罕至，10年內便轉手5次以上，偏偏老闆黎俊豪就選擇在此開店，舖頭開朝七午四，主打8至10款碟頭飯，當中的特大雞髀更是店內熱買精選，不少街坊更說是油麻地最好吃的雞髀。黎老闆從前做過設計師，又做過解款車主任，半年前用40萬元開店，店內主打的肉類以韓式醃製。「雞髀用美國貨，用果酸將菠蘿水果做成一個汁去醃，肉質會較嫩滑，每次醃雞髀都要3小時，所以限量供應。由於人手不夠，加上即叫即炸，每次都需要十多分鐘才可上碟。」黎老闆直言，好食的東西是要等，「你可以吃速度，但只會是微波爐加工食物；要快還是要好食，就要你自己作出選擇。」

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大埔名店鼎天茶室 雞髀燒肉造就長龍

位於大埔的鼎天茶室，老闆Ben一直都非常受街坊歡迎，不論任何年紀階層都關係良好。或許是因為老闆為人非常熱心，每當看到不公平都會發聲，當中那份直率的個性，令到鼎天茶室成為該區街坊的指定飯堂。而食物方面，可以用5個字來形容：大件夾抵食。炸雞髀拼薯角，雞髀大隻之餘炸粉亦不太厚，而日常的午餐部份都會每日更新，大大份的碟頭飯，加上足料的麵食常餐，令到餐廳經常座無虛席，由於經常大排長龍，想試的朋友記得預時間。

添福小食 畢明推薦即製炸髀

位於深水埗的添福小食，過去因大量香港人支持而人氣大升，因此經常出現人龍。由於全部食物都是即叫即造，因此店外經常大排長龍，除了主打的漢堡包外，薯條炸雞髀亦都同樣出色，就連傳媒人亦都大讚添福小食的食物高水準。由於營業時間不定，如果想來添福小食的朋友，記得留意其FB專頁，免得摸門釘啦。

光榮冰室 追求傳統冰室味道

光榮冰室，相信毋須多講，餐廳設計雖然平凡，但正有舊年代單純追求味道的冰室感覺。冰室內每張檯都會見到沙嗲牛麵、大大碟叉燒炒蛋飯，與及下午茶的生炸大雞髀。雞髀皮脆肉嫩，不油膩，無論是堂食還是外賣，都絕無偷工減料。老闆一直堅持請同路人手足，此外更希望與相同理念的公司合作，正真做到手足支持，一同支撐落去。

新嘉美 學生飯堂

這間位於灣仔的新嘉美，開業至今已有35年歷史，一直深受附近的學生喜愛，全因為老闆娘靚姐大方又不計較，靚姐更有一個宗旨，就是學生吃多少也沒有問題，只要吃得到便可以，一直用行動支持學生。老闆娘知道學生正於發育階段，有些較為大吃，普通一碟份量他們也不夠，就會添飯及餸也可以加，就算一碟炒飯，不夠也可以餸兩碟給他們，也是收同一個價錢，因此不少學生對老闆娘的舉動亦非常心激。至於新嘉美的炸脾，有網民更大讚製作出色，皮炸得極脆，而且切開的時候脾肉熱到出煙，真的看到也流口水，下次大家要吃炸雞脾時，又可以有多個選擇。

三多第一分店

地址：太和翠樂街11號美豐花園地下1號舖

和順記

地址：油麻地碧街24號

鼎天茶室

地址：大埔安慈路3號翠屏花園商場地下3號舖

添福小食

地址：塘尾長沙灣道80號

光榮冰室

地址：尖沙嘴厚福街5-6號地下6號鋪（尖沙嘴店）

新嘉美茶餐廳

灣仔摩理臣山道26號地下

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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