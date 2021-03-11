很多家長也不知如何教導 K2 K3 小朋友應對一些情境式的面試題目。事實有成千上萬的情境，究竟從何入手？

若認真研究，也有套路可尋。現在讓我微調一條名校曾用的情境題來分析研究吧。

「小朋友，一條毛毛蟲不小心掉進河裏並在呼救中，剛好一隻蝴蝶飛過，若你是那一隻蝴蝶，請問你會否救起毛毛蟲啊？」

家長或會認為這些問題很無聊，但答案正反映著小朋友的價值觀。

若小朋友只答「不知道」

例如不清楚什麼是毛毛蟲，亦未見過蝴蝶怎樣救起毛毛蟲的話，那麼1分也拿不到。假如小朋友反問：「為何毛蟲會掉進河裏，蝴蝶又怎能聽到毛毛蟲在呼救？」

邏輯上小朋友沒有錯，但由於他未能回答校方預設的答案，有機會他/她也只得零分。

這種情境式題目是要測試小朋友是否有同理心、同情心和想像力。所以家長必須教導孩子代入別人的處境，切勿常常自我中心，要做一個有愛心的人。

這樣才有機會把這類型的題目答好。

其中一個高分的答法：

「若我是蝴蝶我必定找來其他會飛天的昆蟲一起迎救那條可憐的毛毛蟲」

用什麼方法來救毛蟲根本不是重點。

最重要是小朋友能夠給校方感到他/她是一個願意在別人有需要時出手相助，是一個充滿

愛心的孩子。

作者： 夠薑子*呂校長

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