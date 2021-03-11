當我們撫摸貓咪的額頭，或輕掃牠們毛茸茸的肚子，有時候貓咪會發出「咕嚕咕嚕」（Purr）、好像煲水的聲音。人們都說這是貓咪覺得舒服、安心的表現，但事實又是否真的如此？

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一般來說，貓隻發出「煲水」聲有兩個意思：第一，是開心的表現。貓咪會在牠們感到放鬆、鎮定、安心時發出咕嚕聲，代表牠們正在享受這段過程，以及是對主人的親近和接觸表示正面的回應。例如當主人將貓咪放在自己膝部位置慢慢撫摸時，牠會輕閉雙眼，一副陶醉的樣子，再發出「煲水」聲的話，就是開心、喜悅的表現。

第二種意思則相反，貓隻有緊張、不安的表現。原因是貓咪希望透過發出「煲水」聲時的震動，為自己帶來安慰、鎮定的作用，令牠們回復冷靜。就如帶貓咪到診所檢查時，獸醫簡單輕觸一下都有機會令牠們發出「煲水」聲。

那到底主人可以如何分辨貓隻的煲水聲是開心還是驚慌呢？

貓行為治療師Briganne Carter提出一個簡單的方法，就是主人可以將貓咪輕放在自己大腿上，當牠坐在大腿上發出的「煲水」聲，基本上是感到開心的；否則多是害怕、不安的表現。主人們只要多加留意貓咪的「煲水」聲，再配合觀察牠們的耳朵、眼睛等肢體語言，便能更準確判斷到牠們當時的心理狀態，相處自然可以更加融洽。

資料來源：Briganne Carter

撰文：黃雅純

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