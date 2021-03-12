前無綫藝員陳積榮（Jeff）由確診患上第四期肺癌至今已超過半年，Jeff與身邊人一直沒有放棄，努力與癌魔搏鬥，並期望透過第三代標靶藥以改善病情，但因每月要四萬元藥費，所以早前好友孫慧雪在社交平台出post，為Jeff籌醫藥費，及後醫院社工更將Jeff個案轉介給「蘋果慈善基金」跟進。

第三代標靶藥物可增存活期近7個月

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰曾於的其他報道中透露，早已有研究顯示，第三代EGFR肺癌標靶藥物可有助患者延長存活期，並作為長期對抗癌魔的「兵法」。李宇聰醫生更提到，針對晚期EGFR肺癌患者，第三代標靶藥物用於一線治療的成效理想。醫學研究數據顯示，第三代標靶藥物的整體存活期中位數達38.6個月，較傳統標靶藥延長了6.8個月；無惡化存活期亦較理想，第三代與傳統標靶藥的無惡化存活期中位數分別是18.9個月和10.2個月。

及早應用第三代標靶藥增治療成效

不過礙於種種原因，包括政府藥物的資助程序，令不少患者無法將第三代肺癌標靶藥物用在第一線的治療方案上。李宇聰醫生舉例，當患者的傳統治療無效後，病情或會急速惡化、急轉直下，如這時候才用上第三代標靶藥物，相信成效未必理想，甚至不適合使用。李宇聰醫生表示，臨床數據顯示有七成人因為種種原因，錯失使用第三代標靶藥物的機會。

細胞免疫治療屬度身訂做治療方案

另外有指Jeff會接受細胞免疫治療，此治療是泛指透過增強免疫系統，攻擊癌細胞的治療方法，當中可分為藥物及細胞療法。藥物免疫療法在香港較常見，例如在治療肺癌有顯著效用的PD-L1抑制劑及對付B淋巴細胞瘤的抗CD20單克隆抗體。細胞免疫療法則是提取病人血液中的免疫細胞，進行基因改造及大量培植，再輸回病人體內，最出名的例子要數嵌合抗原受體T細胞療法（Chimeric Antigen Receptor T cell，CAR-T）。在港註冊的免疫治療藥物費用每次由3萬至6萬元不等，視乎病人情況，兩至四星期進行一次療程，維持半年至兩年，全年藥費達百萬元。相比之下，細胞免疫療法是度身訂做，費用視乎病人情況，台灣政府早前已設立網站助病人比較收費，香港中文大學也將開展CAR-T細胞治療臨床研究。而香港大學醫學院早前亦採用了CAR-T細胞技術，成功應用在一位血癌患者，這亦是本港首宗成功個案，目前該病人情況已有好轉，亦沒有出現嚴重併發症。

記者：方富銓

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