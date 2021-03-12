新加坡航空將於下周一（15日）首度使用國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）的Travel Pass移動應用程序（又稱「疫苗護照」 )，機組人員可透過程式，查看乘客在出發前的武漢肺炎測試，期望將來能推出完善程序，以便重啟旅遊業。

新加坡往倫敦航班 試用期至3月28日

新加坡航空將為新加坡飛往倫敦的航班啟用「疫苗護照」，試用期將持續至本月28日，乘客可在蘋果iOS系統下載Travel Pass應用程式，並創建包括個人資料、證件照片的電子護照戶口，乘客還可以將航班資料加入程式，方便查看。另外，乘客可透過專線網站，利用電子護照中的身份證明及航班訊息，在出發前於其中一間指定診所預訂武漢肺炎測試，隨後能直接在手機程式中查看測試結果。

倘通過試用或整合疫苗護照至新航應用程式

隨後，乘客須要在起飛前，向樟宜機場的值機人員顯示其檢測結果，雖然根據法例要求，乘客仍須帶備診所發出的檢測結果副本，但相信通過測試後，可以簡化登機手續，為乘客帶來便利。考慮到電子護照記錄了用家的健康數據，Travel Pass程式會將數據儲存在手機，而非中央數據庫，以保障用家私隱。

若成功通過試用，航空公司將從2021年中開始，將「疫苗護照」系統整合到SingaporeAir應用程式。

資料來源：海峽時報

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

圖片：資料圖片

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